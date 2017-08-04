Лига Европы. "Краснодар" может сыграть с "Маритиму" и АЕКом, "Зенит" - с "Утрехтом" и "Шерифом"

Сегодня состоится жеребьевка четвертого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

В ней будут участвовать российские клубы "Зенит" и "Краснодар". Оба клуба попали в число сеяных и узнали своих потенциальных соперников.

"Краснодар" попал в группу 1 и ему может выпасть один из следующих вариантов: "Маритиму" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), АЕК (Греция), "Осиек" (Хорватия) и "Шкендия" (Македония).

"Зенит" оказался в группе 4 и его возможными соперниками являются: "Видеотон" (Венгрия), "Шериф" (Молдова), АЕК (Кипр), "Утрехт" (Голландия), "Домжале" (Словения) и "Эстерсунд" (Швеция).

Жеребьевка начнется в 14:00 мск.

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