Лига Европы. "Краснодар" сыграет с "Црвеной Звездой", "Зенит" - с "Утрехтом"

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Лига Европы. "Краснодар" сыграет с "Црвеной Звездой", "Зенит" - с "Утрехтом"

Стали известны соперники российских клубов в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Краснодар" (Россия)

"Утрехт" (Голландия) - "Зенит" (Россия)

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные - 24 августа.

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