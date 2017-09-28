Лига Европы: "Лацио" и "Русенборг" выигрывают, "Марсель" и "Герта" терпят поражения

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Лига Европы: "Лацио" и "Русенборг" выигрывают, "Марсель" и "Герта" терпят поражения

Завершились ещё четыре матча второго тура группового этапа Лиги Европы.


"Ред Булл Зальцбург" – "Марсель" - 1:0

Гол: Дабур, 73 - 1:0.

"Ред Булл Зальцбург": Вальке, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Шлагер (Атанга, 59), Самассеку, Вольф, Эдара, Бериша, Дабур.

"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Эвра, Камара, Товен (Н`Жи, 74), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 77), Сансон, Лопес (Митроглу, 79), Сарр, Жермен.


"Эстерсунд" – "Герта" - 1:0

Гол: Нури, 22 (пенальти) - 1:0.

"Эстерсунд": Кейта, Мукииби (Менса, 76), Папаяннопулос, Петтерссон, Соми (Видгрен, 56), Нури (Фрицсон, 88), Баширу, Сема, Эдвардс, Годдос, Джеро.

"Герта": Крафт, Лангкамп (Дарида, 62), Пекарик, Торунарига, Вайзер, Лустенбергер, Лазаро (Штокер, 78), Эссвайн (Дуда, 65), Шелбред, Штарк, Ибишевич.


"Лацио" – "Зюлте-Варегем" - 2:0

Голы: Кайседо, 18 - 1:0, Иммобиле, 90 - 2:0.

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Раду, Лукаку (Лулич, 79), Луис Фелипе, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 54), Пароло, Ди Дженнаро (Иммобиле, 54), Мурджиа, Марушич, Кайседо.

"Зюлте-Варегем": Леали, Элен, Бодри (Шапоньич, 85), Хамалайнен, Дерейк, Думбия, де По (Олайинка, 46), Копман, де Фо, Лейя-Исека, Кастанос (Кайя, 46).


"Русенборг" – "Вардар" - 3:1

Голы: Бендтнер, 25 (пенальти) - 1:0, Конрадсен, 56 - 2:0, Хеденстад, 68 - 3:0, Алвес, 90 - 3:1.

"Русенборг": Хансен, Мелинг, Шелвик, Хеденстад, Региниуссен, Лундему (Расмуссен, 86), Конрадсен (Троннсен, 78), Йенсен, Адегбенро, де Ланле (Евтович, 78), Бендтнер.

"Вардар": Гачевски, Амбарцумян (Маркович, 85), Муслиу, Грнчаров, Демири, Глигоров, Барсегян (Стойчевски, 76), Блажевски, Джигаури, Николов (Исени, 76), Алвес.

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