Лига Европы: "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ, "Вулверхэмптон" и "Брага" добыли выездные победы

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Лига Европы: "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ, "Вулверхэмптон" и "Брага" добыли выездные победы

Представляем результаты матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

"Пюник" Армения - "Вулверхэмптон" Англия 0:4

Голы: Доэрти, 29 - 0:1, Хименес, 42 - 0:2, Хименес, 46 - 0:3, Рубен Невеш (пен), 90 - 0:4


"Брондбю" Дания - "Брага" Португалия 2:4

Голы: Кайзер, 15 - 1:0, Диаш, 18 - 1:1, Орта, 20 - 1:2, Кайзер, 50 - 2:2, Орта, 90 - 2:3, Херманнссон (аг), 90 - 2:4


"Вентспилс" Латвия - "Витория Гимараэш" Португалия 0:3

Голы: Давидсон, 30 - 0:1, Педру Родригеш, 50 - 0:2, Амоа, 80 - 0:3


"Шериф" Молдова - АИК Швеция 1:2

Голы: Лукич (аг), 12 - 0:1, Сигторссон, 14 - 0:2, Кендыш (пен), 56 - 1:2


"Нефтчи" Азербайджан - "Бней-Иегуда" Израиль 2:2

Голы: Сагас, 26 - 0:1, Гадир, 36 - 0:2, Жозеф-Монроз, 43 - 1:2, Алескеров, 90 - 2:2


"Мариуполь" Украина - АЗ Голландия 0:0     


"Хаугесунн" Норвегия - ПСВ Голландия 0:1

Гол: Бергвейн (пен), 24 - 0:1

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