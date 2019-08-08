Лига Европы: "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ, "Вулверхэмптон" и "Брага" добыли выездные победы
Представляем результаты матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
"Пюник" Армения - "Вулверхэмптон" Англия 0:4
Голы: Доэрти, 29 - 0:1, Хименес, 42 - 0:2, Хименес, 46 - 0:3, Рубен Невеш (пен), 90 - 0:4
"Брондбю" Дания - "Брага" Португалия 2:4
Голы: Кайзер, 15 - 1:0, Диаш, 18 - 1:1, Орта, 20 - 1:2, Кайзер, 50 - 2:2, Орта, 90 - 2:3, Херманнссон (аг), 90 - 2:4
"Вентспилс" Латвия - "Витория Гимараэш" Португалия 0:3
Голы: Давидсон, 30 - 0:1, Педру Родригеш, 50 - 0:2, Амоа, 80 - 0:3
"Шериф" Молдова - АИК Швеция 1:2
Голы: Лукич (аг), 12 - 0:1, Сигторссон, 14 - 0:2, Кендыш (пен), 56 - 1:2
"Нефтчи" Азербайджан - "Бней-Иегуда" Израиль 2:2
Голы: Сагас, 26 - 0:1, Гадир, 36 - 0:2, Жозеф-Монроз, 43 - 1:2, Алескеров, 90 - 2:2
"Мариуполь" Украина - АЗ Голландия 0:0
"Хаугесунн" Норвегия - ПСВ Голландия 0:1
Гол: Бергвейн (пен), 24 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0