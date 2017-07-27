Лига Европы. "Марсель" забил четыре гола "Остенде", победы "Абердина" и загребского "Динамо"

Завершились еще несколько первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. "Марсель" дома победил "Остенде", "Абердин" на своем поле был сильнее "Аполлона", загребское "Динамо" в родным стенах переиграло "Одд".

"Марсель" (Франция) - "Остенде" (Бельгия) - 4:2 (2:1)

Голы: Жермейн, 2 - 1:0, Сиани, 26 (с пенальти) - 1:1, Сансон, 32 - 2:1, Жермейн, 57 - 3:1, Мусона, 69 - 3:2, Жермейн, 82 - 4:2

"Марсель": Манданда, Сакай, Роланду, Рами, Эвра (Губочан, 75), Сансон, Луис Густаво, Лопес, Пайе, Товен (Окампос, 58), Жермейн (Сертич, 85)

"Абердин" (Шотландия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1 (1:0)

Голы: Кристи, 4 - 1:0, Яндер, 59 - 1:1, Шинни, 78 - 2:1

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Одд" (Норвегия) - 2:1 (2:1)

Голы: Младенович, 20 - 0:1, Ходжич, 31 - 1:1, Фернандес, 41 - 2:1

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