Лига Европы. "Мидтъюлланд", "Норчеппинг", "Црвена Звезда" крупно побеждают

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Лига Европы. "Мидтъюлланд", "Норчеппинг", "Црвена Звезда" крупно побеждают

Завершились еще несколько первых матчей квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить крупные победы "Мидтъюлланда", "Норчеппинга", "Црвены Звезды" и бакинского "Интера".

"Бала" (Уэльс) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 1:2 (0:2)
Голы: Сарате, 21 - 0:1, Брюннер, 29 - 0:2, Венейблз, 61 - 1:2

"Коннахс" (Уэльс) - ХИК (Финляндия) - 1:0 (1:0)
Гол: Вулф, 40 - 1:0

"Клаксвик" (Фарерские острова) - АИК (Швеция) - 0:0

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Тирана" (Албания) - 2:0 (1:0)
Голы: Коэн, 28 - 1:0, Даса, 64 - 2:0

"Мидтъюлланд" (Дания) - "Дерри Сити" (Северная Ирландия) - 6:1 (3:0)
Голы: Дал Хенде, 4 - 1:0, Риис, 15 - 2:0, Поульсен, 44 (с пенальти) - 3:0, Кроон, 59 - 4:0, Кроон, 61 - 5:0, Кертис, 66 - 5:1, Краев, 84 - 6:1

"Фола" (Люксембург) - "Милсами" (Молдавия) - 2:1 (1:0)
Голы: Деллаведове, 5 - 1:0, Хаджи, 80 - 2:0, Плэтикэ, 81 - 2:1

"Шкендербеу" (Албания) - "Сант Хулия" (Андорра) - 1:0 (0:0)
Гол: Латифи, 69 - 1:0

"Норчеппинг" (Швеция) - "Приштина" (Косово) - 5:0 (5:0)
Голы: Карлссон, 10 - 1:0, Андерссон, 24 - 2:0, Элиассон, 26 - 3:0, Холмберг, 31 - 4:0, Холмберг, 40 - 5:0

"Войводина" (Сербия) - "Ружемберок" (Словакия) - 2:1 (2:0)
Голы: Малбашич, 8 - 1:0, Малбашич, 21 - 2:0, Дэниэл, 81 - 2:1

"Домжале" (Словакия) - "Флора" (Эстония) - 2:0 (0:0)
Голы: Репас, 77 - 1:0, Зюзек, 90 - 2:0

"Широки Брег" (Босния) - "Ордабасы" (Казахстан) - 2:0 (2:0)
Голы: Крстанович, 37 (с пенальти) - 1:0, Крстанович, 45 - 2:0

"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Работнички" (Македония) - 0:1 (0:0)
Гол: Митрев, 90 - 0:1

"Младост" (Черногория) - "Гандзасар" (Армения) - 1:0 (0:0)
Гол: Джуришич, 57 (с пенальти) - 1:0

"Младост" (Сербия) - "Интер" (Баку, Ахербайджан) - 0:3 (0:2)
Голы: Скарлатаче, 23 - 0:1, Скарлатаче, 41 - 0:2, Алиев, 75 - 0:3

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Флориана" (Мальта) - 3:0 (1:0)
Голы: Боакье, 45+5 (с пенальти) - 1:0, Срнич, 78 - 2:0, Боакье, 89 - 3:0 

Не пропустите: АЕК, "Хогесун" и "Шкендия" крупно побеждают в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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