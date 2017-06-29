Лига Европы. "Мидтъюлланд", "Норчеппинг", "Црвена Звезда" крупно побеждают
Завершились еще несколько первых матчей квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить крупные победы "Мидтъюлланда", "Норчеппинга", "Црвены Звезды" и бакинского "Интера".
"Бала" (Уэльс) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 1:2 (0:2)
Голы: Сарате, 21 - 0:1, Брюннер, 29 - 0:2, Венейблз, 61 - 1:2
"Коннахс" (Уэльс) - ХИК (Финляндия) - 1:0 (1:0)
Гол: Вулф, 40 - 1:0
"Клаксвик" (Фарерские острова) - АИК (Швеция) - 0:0
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Тирана" (Албания) - 2:0 (1:0)
Голы: Коэн, 28 - 1:0, Даса, 64 - 2:0
"Мидтъюлланд" (Дания) - "Дерри Сити" (Северная Ирландия) - 6:1 (3:0)
Голы: Дал Хенде, 4 - 1:0, Риис, 15 - 2:0, Поульсен, 44 (с пенальти) - 3:0, Кроон, 59 - 4:0, Кроон, 61 - 5:0, Кертис, 66 - 5:1, Краев, 84 - 6:1
"Фола" (Люксембург) - "Милсами" (Молдавия) - 2:1 (1:0)
Голы: Деллаведове, 5 - 1:0, Хаджи, 80 - 2:0, Плэтикэ, 81 - 2:1
"Шкендербеу" (Албания) - "Сант Хулия" (Андорра) - 1:0 (0:0)
Гол: Латифи, 69 - 1:0
"Норчеппинг" (Швеция) - "Приштина" (Косово) - 5:0 (5:0)
Голы: Карлссон, 10 - 1:0, Андерссон, 24 - 2:0, Элиассон, 26 - 3:0, Холмберг, 31 - 4:0, Холмберг, 40 - 5:0
"Войводина" (Сербия) - "Ружемберок" (Словакия) - 2:1 (2:0)
Голы: Малбашич, 8 - 1:0, Малбашич, 21 - 2:0, Дэниэл, 81 - 2:1
"Домжале" (Словакия) - "Флора" (Эстония) - 2:0 (0:0)
Голы: Репас, 77 - 1:0, Зюзек, 90 - 2:0
"Широки Брег" (Босния) - "Ордабасы" (Казахстан) - 2:0 (2:0)
Голы: Крстанович, 37 (с пенальти) - 1:0, Крстанович, 45 - 2:0
"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Работнички" (Македония) - 0:1 (0:0)
Гол: Митрев, 90 - 0:1
"Младост" (Черногория) - "Гандзасар" (Армения) - 1:0 (0:0)
Гол: Джуришич, 57 (с пенальти) - 1:0
"Младост" (Сербия) - "Интер" (Баку, Ахербайджан) - 0:3 (0:2)
Голы: Скарлатаче, 23 - 0:1, Скарлатаче, 41 - 0:2, Алиев, 75 - 0:3
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Флориана" (Мальта) - 3:0 (1:0)
Голы: Боакье, 45+5 (с пенальти) - 1:0, Срнич, 78 - 2:0, Боакье, 89 - 3:0
Не пропустите: АЕК, "Хогесун" и "Шкендия" крупно побеждают в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
|6
|12
|3
|Фейеноорд
|6
|7
|4
|Заря Луганск
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|8
|4
|Локомотив
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Сент-Этьен
|6
|12
|2
|Андерлехт
|6
|11
|3
|Майнц 05
|6
|9
|4
|Габала
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|15
|2
|АЗ
|6
|8
|3
|Маккаби Тель-Авив
|6
|7
|4
|Дандолк
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Рома
|6
|12
|2
|Астра Плоешти
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|8
|3
|Виктория Плзень
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|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Генк
|6
|12
|2
|Атлетик Бильбао
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|10
|3
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|Группа G
|М
|О
|1
|Аякс
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|14
|2
|Сельта Виго
|6
|9
|3
|Стандард Льеж
|6
|7
|4
|Панатинаикос
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|1
|Группа H
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|6
|18
|2
|Гент
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|8
|3
|Брага
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|6
|4
|Коньяспор
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|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Шальке
|6
|15
|2
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|6
|7
|3
|Зальцбург
|6
|7
|4
|Ницца
|6
|6
|Группа J
|М
|О
|1
|Фиорентина
|6
|13
|2
|ПАОК
|6
|10
|3
|Карабах
|6
|7
|4
|Слован Либерец
|6
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Спарта Прага
|6
|12
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|8
|3
|Саутгемптон
|6
|8
|4
|Интер Милан
|6
|6
|Группа L
|М
|О
|1
|Османлыспор
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|10
|2
|Вильярреал
|6
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|6
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