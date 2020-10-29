Лига Европы: "Милан" разгромил пражскую "Спарту", "Тоттенхэм" проиграл "Антверпену" и другие результаты 2-го тура

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Лига Европы: "Милан" разгромил пражскую "Спарту", "Тоттенхэм" проиграл "Антверпену" и другие результаты 2-го тура

Представляем результаты матчей второго тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа G

АЕК Греция - "Лестер" Англия 1:2

Голы: Варди (пен), 18 - 0:1, Чоудури, 39 - 0:2, Танкович, 48 - 1:2

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Бакакис (Василантонопулос, 86), Неделчару, Элдер Лопеш, Шахов (Шабанаджович, 86), Манталос, Крстичич, Инсуа (Махерас, 86), Ансарифард (Оливейра, 46), Ливая (Танкович, 46).

"Лестер": Шмейхель, Фукс (Томас, 46), Морган, Фофана, Джастин, Тилеманс, Ундер (Прат, 66), Олбрайтон, Чоудури (Менди, 66), Мэддисон (Барнс, 74), Варди (Ихеаначо, 70).   


"Заря" Украина - "Брага" Португалия 1:2

Голы: Паулинью, 3 - 0:1, Гайтан, 11 - 0:2, Иванисеня, 90 - 1:2

"Заря": Василь, Иванисеня, Фаворов (Абу-Ханна, 87), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Лунев (Гладкий, 62), Юрченко (Перович, 87), Кабаев (Сайядманеш, 81), Назарина, Цвек.

"Брага": Матеус, Бруно Виана, Карму, Раул Силва, Моура, Гайтан (Медейруш, 66), Франсержио, Рикарду Орта (Андре Орта, 66), Андре Каштру (Эль-Мусрати, 79), Эшгайю (Тормена, 90), Паулинью (Шеттине, 79).


Группа H

"Милан" Италия - "Спарта" Прага Чехия 3:0

Голы: Браим Диас, 24 - 1:0, Рафаэл Леау, 57 - 2:0, Диогу Далот, 66 - 3:0

"Милан": Тэтэрушану, Кьер, Калабрия (Конти, 68), Диогу Далот, Романьоли (Лео Дуарте, 81), Кастильехо, Крунич (Мальдини, 88), Тонали, Беннасер (Кессиэ, 81), Браим Диас, Ибрагимович (Рафаэл Леау, 46).

"Спарта" Прага: Геча, Лишка (Плехаты, 80), Ганоусек, Челюстка, Виннхейм, Павелка, Сачек, Крейчи (Моберг-Карлссон, 63), Дочкал (Патрак, 90), Травник (Карабец, 80), Юлиш (Козак, 63).


"Лилль" Франция - "Селтик" Шотландия 2:2

Голы: Эльюнусси, 28 - 0:1, Эльюнусси, 32 - 0:2, Челик, 67 - 1:2, Иконе, 75 - 2:2

"Лилль": Меньян, Брадарич, Ботман, Челик, Сумаоро, Иконе, Андре (Саншеш, 63), Языджи (Веа, 82), Сумаре, Бамба (Луис Араужо, 64), Дэвид (Йылмаз, 64).

"Селтик": Бэйн, Даффи, Айер (Битон, 53), Лаксальт, Фримпонг, Браун (Соро, 81), Нтчам (Уэлш, 82), Макгрегор, Эльюнусси, Кристи (Рогич, 81), Айети (Эдуар, 64).


Группа I

"Сивасспор" Турция - "Маккаби Тель-Авив" Израиль 1:2

Голы: Кайоде, 55 - 1:0, Битон (пен), 68 - 1:1, Перец, 74 - 1:2

"Сивасспор": Самасса, Камара, Османпаша, Чифтчи, Клаудемир (Коне, 81), Ялчин, Фажр, Арслан, Градель (Нинга, 78), Кайоде (Кофи, 75), Ятабаре.

"Маккаби Тель-Авив": Тененбаум, Давидзада, Тиби, Эрнандес, Еини, Рикан (Карцев, 88), Глазер, Битон (Коэн, 87), Перец (Саборит, 90), Кандиль (Голаса, 65), Шехтер (Пешич, 65).

Удаление: Камара (67).


"Карабах" Азербайджан - "Вильярреал" Испания 1:3

Голы: Овусу, 78 - 1:0, Пино, 80 - 1:1, Пако Алькасер, 84 - 1:2, Пако Алькасер (пен), 90 - 1:3

"Карабах": Магомедалиев, Мамедов, Гусейнов, Медина, Герье, Патрик (Ибрагимли, 90), Ромеро (Матич, 61), Зубир (Джафаргулиев, 82), Озобич (Эмрели, 61), Овусу (Байрамов, 90), Гараев.

"Вильярреал": Рульи, Педраса, Коста (Мойсес Гомес, 74), Фойт (Фунес Мори, 90), Пенья, Тригерос, Чуквуэзе (Алекс Баэна, 86), Кубо (Пако Алькасер, 75), Иборра, Пау Торрес, Бакка (Пино, 74).


Группа J

ЛАСК Австрия - "Лудогорец" Болгария 4:3

Голы: Балич, 2 - 1:0, Грубер, 11 - 2:0, Ману, 15 - 2:1, Рагуж, 34 - 3:1, Вердон (аг), 55 - 4:1, Ману, 67 - 4:2, Ману (пен), 73 - 4:3

ЛАСК: Шлагер, Ранфтль, Визингер, Траунер, Андраде, Балич (Эггештайн, 62), Михорль, Грубер (Гойгингер, 62), Гргич, Филипович, Рагуж.

"Лудогорец": Илиев, Недялков, Сисиньо, Вердон, Моци, Абель, Баджи (Каули, 53), Текпетей (Икоко, 88), Алекс Сантана, Ману, Янков (Тшибота, 80).

Удаление: Гргич (73).


"Антверпен" Бельгия - "Тоттенхэм" Англия 1:0

Гол: Рафаелов, 29 - 1:0

"Антверпен": Бюте, Сек, Желен, де Лат, Юклеред, Онгла (Верстрате, 70), Миеси (Бута, 58), Геркенс, Харун, Рафаелов (Бенавенте, 88), Мбокани.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Регилон, Алли (Ламела, 46), Ло Чельсо (Хейбьерг, 46), Бергвейн (Лукас Моура, 46), Уинкс, Бэйл (Кейн, 58), Винисиус (Сон Хын Мин, 46).


Группа K

"Фейеноорд" Нидерланды - "Вольфсберг" Австрия 1:4

Голы: Линдль (пен), 4 - 0:1, Линдль (пен), 13 - 0:2, Бергейс, 53 - 1:2, Линдль, 60 - 1:3, Йовелич (пен), 66 - 1:4

"Фейеноорд": Бейло, Ниукоп (Нарсинх, 46), Спайич, Боттегин, Гертрюйда, Димерс, Торнстра, Линссен (Баннис, 76), Кекчю, Бергейс, Хапс.

"Вольфсберг": Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Линдль, Тафернер (Штрацниг, 60), Ляйтгеб, Верницниг (Перец, 82), Йовелич (Рнич, 67), Дьенг (Визингер, 81).


Группа L

"Црвена Звезда" Сербия - "Слован" Либерец Чехия 5:1

Голы: Бен-Набуан, 7 - 1:0, Бен-Набуан, 21 - 2:0, Матоушек, 41 - 2:1, Гайич, 49 - 3:1, Катаи, 67 - 4:1, Фальчинелли, 69 - 5:1

"Црвена Звезда": Борян, Дегенек, Гайич, Милунович, Родич (Гобелич, 75), Иванич (Гаврич, 83), Саного, Николич, Катаи (Вуканович, 88), Бен-Набуан (Петрович, 83), Фальчинелли (Панков, 88).

"Слован" Либерец: Нгуен, Халуш, Микула, Тижани, Косцелник, Громада (Шулц, 86), Садилек, Мара (Барац, 90), Москера (Фукала, 90), Матоушек (Беран, 75), Юсуф (Рабушиц, 75).


"Гент" Бельгия - "Хоффенхайм" Германия 1:4

Голы: Бельфодиль (пен), 35 - 0:1, Гриллич, 52 - 0:2, Гачинович, 73 - 0:3, Кляйндинст, 90 - 1:3, Даббур, 90 - 1:4

"Гент": Руф, Мохаммади, Нуриу Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес (Маррех, 77), Безус (Оджиджа-Офоэ, 56), Кумс (Кляйндинст, 69), Букари, Дорш (Ботака, 77), Ханче-Ольсен, Яремчук (Ньянгбо, 69).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош (Даббур, 82), Самассеку, Гриллич (Баумгартнер, 77), Сессеньон, Сков, Руди (Гачинович, 67), Бебу (Адамян, 67), Бельфодиль (Клаусс, 77).

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ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

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