Лига Европы: "Ницца" на своём поле разгромила "Витесс"

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Лига Европы: "Ницца" на своём поле разгромила "Витесс"

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы "Ницца" дома крупно победила "Витесс" со счётом 3:0.

"Ницца" – "Витесс" - 3:0

Голы: Плеа, 16 - 1:0, Сент-Максимен, 45 - 2:0, Плеа, 82 - 3:0.

"Ницца": Кардиналь, Ле Маршан, Жалле, Суке, Данте, Козьелло, Сери (Тамез, 72), Ле-Мелу, Сент-Максимен (Срарфи, 79), Плеа, Балотелли (Ганаго, 73).

"Витесс": Пасвеер, Кашия, Бюттнер (Файе, 46), Дабо, Мязга, Фор, Сереро (Али, 78), Рашица, Брюнс, Линссен (Маунт, 85), Матавж.

Не пропустите: Матч "Ницца" - "Витесс" прерывался из-за погасшего света. | http://soccernews.ru

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