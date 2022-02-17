Лига Европы: "Рейнджерс" разгромил дортмундскую "Боруссию", "Шериф" обыграл "Брагу"
Фото: твиттер "Рейнджерса"
В рамках первых стыковых игр Лиги Европы за выход в 1/8 финала "Рейнджерс" разобрался с дортмундской "Боруссией", а "Брага" уступила "Шерифу".
"Боруссия" Д Германия - "Рейнджерс" Шотландия 2:4
Голы: Тавернье (пен), 38 - 0:1, Морелос, 41 - 0:2, Ландстрем, 49 - 0:3, Беллингем, 51 - 1:3, Загаду (аг), 54 - 1:4, Геррейру, 82 - 2:4
"Боруссия" Д: Кобель, Аканджи (Шульц, 55), Хуммельс, Загаду, Геррейру, Витцель (Рейна, 46), Брандт (Мукоко, 46), Дауд, Беллингем, Ройс (Рейньер, 82), Мален (Тиггес, 68).
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Джек (Камара, 86), Арфилд (Сэндс, 66), Ландстрем, Арибо (Рэмзи, 86), Морелос (Райт, 90), Кент.
"Шериф" Молдова - "Брага" Португалия 2:0
Голы: Тилль (пен), 43 - 1:0, Траоре, 82 - 2:0
"Шериф": Атанасиадис, Эвангелу, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль (Кожокарь, 90), Николов (Киабу, 89), Яхшибоев (Белоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасит, 78).
"Брага": Матеус, Ян Коуто, Оливейра, Тормена, Бруну Родригеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Эль-Мусрати, Медейруш (Фернандеш, 79; Фале, 86), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Абель Руис, 64), Родригу Гомеш (Моура, 64).
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