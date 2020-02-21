Лига Европы: результаты 20 февраля
Представляем вашему вниманию результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
"Хетафе" - "Аякс" 2:0
Голы: Дейверсон, 37 - 1:0, Кенеди, 90 - 2:0
"Айнтрахт" - "Ред Булл Зальцбург" 4:1
Голы: Камада, 12 - 1:0, Камада, 43 - 2:0, Камада, 53 - 3:0, Костич, 56 - 4:0, Хван Хи Чхан (пен), 85 - 4:1
"Лудогорец" - "Интер" 0:2
Голы: Эриксен, 71 - 0:1, Лукаку (пен), 90 - 0:2
"Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Бонавентуре, 15 - 1:0, Марсьяль, 36 - 1:1
"ЧФР" - "Севилья" 1:1
Голы: Дяк (пен), 59 - 1:0, Эн-Несири, 82 - 1:1
"Копенгаген" - "Селтик" 1:1
Голы: Эдуар, 14 - 0:1, Н’Дойе, 52 - 1:1
"Спортинг" - "Истанбул" 3:1
Голы: Коатес, 3 - 1:0, Шпорар, 44 - 2:0, Вьетто, 51 - 3:0, Вишча (пен), 77 - 3:1
"Шахтер" - "Бенфика" 2:1
Голы: Алан Патрик, 56 - 1:0, Пицци (пен), 66 - 1:1, Коваленко, 72 - 2:1
"Олимпиакос" - "Арсенал" 0:1
Гол: Ляказетт, 81 - 0:1
"Рома" - "Гент" 1:0
Гол: Карлес Перес, 13 - 1:0
"АЗ Алкмар" - ЛАСК 1:1
Голы: Рагуж, 26 - 0:1, Копмейнерс (пен), 86 - 1:1
"Вулверхэмптон" - "Эспаньол" 4:0
Голы: Диогу Жота, 15 - 1:0, Рубен Невеш, 52 - 2:0, Диогу Жота, 67 - 3:0, Диогу Жота, 81 - 4:0
АПОЭЛ - "Базель" 0:3
Голы: Петретта, 16 - 0:1, Штокер, 53 - 0:2, Артур, 66 - 0:3
"Вольфсбург" - "Мальме" 2:1
Голы: Телин (пен), 47 - 0:1, Брекало, 49 - 1:1, Мехмеди, 62 - 2:1
"Байер" - "Порту" 2:1
Голы: Аларио, 29 - 1:0, Хавертц (пен), 57 - 2:0, Диас, 73 - 2:1
"Рейнджерс" - "Брага" 3:2
Голы: Франсержио, 11 - 0:1, Абель Руис, 59 - 0:2, Хаджи, 67 - 1:2, Арибо, 75 - 2:2, Хаджи, 82 - 3:2
Отметим, что ответные игры состоятся 26 и 27 февраля.
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|7
|3
|Базель
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|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
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|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
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|Реал Сарагоса
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|Аустрия Вена
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|5
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