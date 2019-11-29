Лига Европы: результаты 28 ноября

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Лига Европы: результаты 28 ноября

28 ноября состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Группа A

"Севилья" Испания – "Карабах" Азербайджан - 2:0 (0:0)
Голы: Хиль, 61 - 1:0, Даббур, 90 - 2:0

"Дюделанж" Люксембург – АПОЭЛ Кипр - 0:2 (0:2)
Голы: Матич, 12 (с пенальти) - 0:1, Меркис, 43 - 0:2

Положение команд: Севилья - 15, АПОЭЛ - 7, Карабах - 4, Дюделанж - 3.

Группа В

"Мальме" Швеция – "Динамо" Киев Украина - 4:3 (1:2)
Голы: Бенгтссон, 2 - 1:0, Миколенко, 18 - 1:1, Цыганков, 39 - 1:2, Розенберг, 48 - 2:2, Ракип, 57 - 3:2, Вербич, 77 - 3:3, Розенберг, 90+5 - 4:3

"Лугано" Швейцария – "Копенгаген" Дания - 0:1 (0:1)
Гол: Томсен, 26 - 0:1

Положение команд: Копенгаген - 9, Мальме - 8, Динамо - 6, Лугано - 2.

Группа C

"Краснодар" Россия – "Базель" Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Ари, 72 (с пенальти) - 1:0

"Трабзонспор" Турция – "Хетафе" Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Мата, 50 - 0:1

Положение команд: Базель - 10, Хетафе, Краснодар - 9, Трабзонспор - 1.

Группа D

"Спортинг" Португалия – ПСВ Нидерланды - 4:0 (3:0)
Голы: Луис Феллипе, 9 - 1:0, Бруну Фернандеш, 15 - 2:0, Матье, 42 - 3:0, Бруну Фернандеш, 64 (с пенальти) - 4:0

"Русенборг" Норвегия – ЛАСК Австрия - 1:2 (1:1)
Голы: Гойгингер, 20 - 0:1, Йонсен, 45 - 1:1, Фризер, 54 - 1:2

Положение команд: Спортинг - 12, ЛАСК - 10, ПСВ - 7, Русенборг - 0.

Группа E

"Лацио" Италия – ЧФР Румыния - 1:0 (1:0)
Гол: Корреа, 24 - 1:0

"Селтик" Шотландия – "Ренн" Франция - 3:1 (2:0)
Голы: Морган, 21 - 1:0, Кристи, 45 - 2:0, Джонстон, 74 - 3:0, Юну, 89 - 3:1

Положение команд: Селтик - 13, ЧФР - 9, Лацио - 6, Ренн - 1.

Группа F

"Витория Гимарайнш" Португалия – "Стандард" Бельгия - 1:1 (1:1)
Голы: Лестьенн, 39 (с пенальти) - 0:1, Андре Перейра, 45 - 1:1

"Арсенал" Англия – "Айнтрахт" Германия - 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 45 - 1:0, Камада, 55 - 1:1, Камада, 64 - 1:2

Положение команд: Арсенал - 10, Айнтрахт - 9, Стандард - 7, Гимарайнш - 2.

Группа G

"Янг Бойз" Швейцария – "Порту" Португалия - 1:2 (1:0)
Голы: Фасснахт, 6 - 1:0, Абубакар, 75 - 1:1, Абубакар, 79 - 1:2

"Фейеноорд" Голландия – "Рейнджерс" Шотландия - 2:2 (1:0)
Голы: Торнстра, 33 - 1:0, Морелос, 52 - 1:1, Морелос, 65 - 1:2, Синистерра, 68 - 2:2

Положение команд: Рейнджерс - 8, Порту, Янг Бойз - 7, Фейеноорд - 5.

Группа H

ЦСКА Россия – "Лудогорец" Болгария - 1:1 (0:0)
Голы: Кешерю, 66 - 0:1, Чалов, 75 - 1:1

"Ференцварош" Венгрия – "Эспаньол" Испания - 2:2 (1:1)
Голы: Шигер, 23 - 1:0, Мелендо, 31 - 1:1, Шкварка, 90+1 (с пенальти) - 2:1, Дардер, 90+6 - 2:2

Положение команд: Эспаньол - 11, Лудогорец - 7, Ференцварош - 6, ЦСКА - 2.

Группа I

"Сент-Этьен" Франция – "Гент" Бельгия - 0:0

"Александрия" Украина – "Вольфсбург" Германия - 0:1 (0:1)
Гол: Вегорст, 45 (с пенальти) - 0:1

Положение команд: Гент - 9, Вольфсбург - 8, Сент-Этьен - 4, Александрия - 3.

Группа J

"Истанбул" Турция – "Рома" Италия - 0:3 (0:3)
Голы: Верету, 30 (с пенальти) - 0:1, Клюйверт, 40 - 0:2, Джеко, 45 - 0:3

"Вольфсберг" Австрия – "Боруссия" М Германия - 0:1 (0:0)
Гол: Штиндль, 60 - 0:1

Положение команд: Боруссия, Рома - 8, Истанбул - 7, Вольфсберг - 4.

Группа K

"Бешикташ" Турция – "Слован" Словакия - 2:1 (0:1)
Голы: Даниэл, 34 - 0:1, Роко, 75 - 1:1, Льяич, 90 (с пенальти) - 2:1

"Брага" Португалия – "Вулверхэмптон" Англия - 3:3 (1:3)
Голы: Орта, 6 - 1:0, Хименес, 13 - 1:1, Доэрти, 34 - 1:2, Траоре, 35 - 1:3, Паулинью, 64 - 2:3, Франсержио, 79 - 3:3

Положение команд: Брага - 11, Вулверхэмптон - 10, Слован - 4, Бешикташ - 3.

Группа L

"Астана" Казахстан – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)
Голы: Лингард, 10 - 0:1, Шомко, 55 - 1:1, Бернард, 62 (автогол) - 2:1

АЗ Нидерланды – "Партизан" Сербия - 2:2 (0:2)
Голы: Асано, 16 - 0:1, Сума, 27 - 0:2, Дрейф, 87 - 1:2, Дрейф, 90 - 2:2

Положение команд: Манчестер Юнайтед - 10, АЗ - 9, Партизан - 5, Астана - 3.
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Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
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4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
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