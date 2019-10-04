Лига Европы: результаты 3 октября

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Лига Европы: результаты 3 октября

3 октября состоялось 24 матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что два российских клуба - ЦСКА и "Краснодар" - проигрывают вторые встречи подряд.

Группа A

"Севилья" - АПОЭЛ - 1:0

Гол: Эрнандес, 17.

"Дюделанж" - "Карабах" - 1:4 

Голы: Зубир, 11 - 0:1, Мичел, 30 - 0:2, Ришард Алмейда, 37 (с пенальти) - 0:3, Кинтана, 69 - 0:4, Бернье, 90 - 1:4.

Группа B

"Лугано" - "Динамо К" - 0:0

"Мальме" - "Копенгаген" - 1:1 

Голы: Нильсен, 45+5 (в свои ворота) - 0:1, Розенберг, 55 - 1:1.

Группа C

"Краснодар" - "Хетафе" - 1:2 

Голы: Анхель Родригес, 35 - 0:1, Анхель Родригес, 61 - 0:2, Ари, 69 - 1:2

"Трабзонспор" - "Базель" - 2:2 (1:1)

Голы: Видмер, 20 - 0:1, Абдюлькадир Пармак, 26 - 1:1, Соса, 78 - 2:1, Окафор, 80 - 2:2.

Группа D

"Русенборг" - ПСВ - 1:4 

Голы: Росарио, 14 - 0:1, Мелинг, 37 (в свои ворота) - 0:2, Мален, 41 - 0:3, Адегбенро, 70 - 1:3, Мален, 78 - 1:4.

"Спортинг" - ЛАСК - 2:1 

Голы: Рагуж, 16 - 0:1, Луиз Феллипе, 58 - 1:1, Бруну Фернандеш, 63 - 2:1.

Группа E

"Лацио" - "Ренн" - 2:1 

Голы: Морель, 55 - 0:1, Милинкович-Савич, 63 - 1:1, Иммобиле, 75 - 2:1.

"Селтик" - ЧФР - 2:0 

Голы: Эдуар, 20 - 1:0, Эль-Юнусси, 59 - 2:0.

Группа F

"Витория Гимарайнш" - "Айнтрахт Ф" - 0:1 

Гол: Н`Дика, 36.

"Арсенал" - "Стандард Л" - 4:0 (3:0)

Голы: Мартинелли, 13 - 1:0, Мартинелли, 16 - 2:0, Уиллок, 22 - 3:0, Себальос, 57 - 4:0.

Группа G

"Фейеноорд" - "Порту" - 2:0 

Голы: Торнстра, 49 - 1:0, Карсдорп, 80 - 2:0.

"Янг Бойз" - "Рейнджерс" - 2:1

Голы: Морелос, 44 - 0:1, Ассале, 50 - 1:1, Фасснахт, 90+3 - 2:1.

Группа H

"Ференцварош" - "Лудогорец" - 0:3 

Голы: Лукоки, 1 - 0:1, Форстер, 40 - 0:2, Форстер, 64 - 0:3.

ЦСКА - "Эспаньол" - 0:2 

Голы: Лэй, 64 - 0:1, Кампусано, 90+4 - 0:2

Группа I

"Сент-Этьен" - "Вольфсбург" - 1:1 

Голы: Колодзейчак, 13 - 1:0, Виллиам, 15 - 1:1.

"Александрия" - "Гент" - 1:1 

Голы: Депуатр, 6 - 0:1, Ситало, 60 - 1:1.

Группа J

"Вольфсберг" - "Рома" - 1:1 

Голы: Спинаццола, 27 - 0:1, Линдль, 51 - 1:1.

"Истанбул Башакшехир" - "Боруссия М" 1:1 (0:0)

Голы: Вишча, 55 - 1:0, Херрманн, 90+1 - 1:1.

Группа K

"Брага" - "Слован Бр" - 2:2 

Голы: Бруну Виана, 31 - 1:0, Шпорар, 45+4 - 1:1, Галену, 63 - 2:1, Бруну Виана, 87 (в свои ворота) - 2:2.

"Бешикташ" - "Вулверхэмптон" - 0:1 

Гол: Боли, 90+3.

Группа L

АЗ - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Астана" - "Партизан" Сербия - 1:2 

Голы: Умар, 28 - 0:1, Умар, 73 - 0:2, Сигурйонссон, 85 - 1:2

А еще: "Спартак" потерял основного хавбека перед матчем с "Краснодаром"| http://soccernews.ru
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