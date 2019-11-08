Лига Европы: результаты 7 ноября

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Лига Европы: результаты 7 ноября

Подошел к концу 4-й тур группового этапа Лиги Европы. Стоит обратить внимание на матч "Краснодар" - "Трабзонспор", в котором российский клуб уверенно обыграл соперника.

Группа A

"Дюделанж" - "Севилья" - 2:5

Голы: Даббур, 17 - 0:1, Эль-Хаддади, 27 - 0:2, Эль-Хаддади, 33 - 0:3, Даббур, 36 - 0:4, Эль-Хаддади, 67 - 0:5, Синани, 69 - 1:5, Синани, 80 - 2:5.

АПОЭЛ - "Карабах" - 2:1 

Голы: Медведев, 10 - 0:1, Лукас Соуза, 59 - 1:1, Иоанну, 88 - 2:1.

Положение команд: "Севилья" - 12, АПОЭЛ - 4,  "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3

Группа B

"Копенгаген" - "Динамо К" - 1:1

Голы: Стаге, 4 - 1:0, Вербич, 70 - 1:1.

"Лугано" - "Мальме" - 0:0

Положение команд: "Копенгаген - 6, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано"- 2

Группа C

"Краснодар" - "Трабзонсор" - 3:1 

Голы: Фернандеш, 27 - 1:0, Фернандеш, 35 - 2:0, Игнатьев, 90+3 - 3:0, Нвакаэмэ, 90+4 - 3:1

"Базель" - "Хетафе" - 2:1 

Голы: Кабрал, 8 - 1:0, Мата, 45 - 1:1, Фрай, 60 - 2:1

Положение команд: "Базель" - 10, "Хетафе" - 6, "Краснодар" - 6, "Трабзонспор" - 1

Группа D

"Русенборг" - "Спортинг" - 0:2

Голы: Коатес, 16 - 0:1, Бруну Фернандеш, 38 - 0:2.

ЛАСК - ПСВ - 4:1 

Голы: Шваб, 5 (с пенальти) - 0:1, Ранфтль, 56 - 1:1,. Фризер, 60 - 2:1, Клаусс, 78 - 3:1, Клаусс, 82 - 4:1.

Положение команд: "Спортинг" - 9, ПСВ - 7, ЛАСК - 7, "Русенборг" - 0.

Группа E

"Лацио" - "Селтик" - 1:2

Голы: Иммобиле, 7 - 1:0, Форрест, 38 - 1:1, Нтшам, 90+5 - 1:2.

ЧФР - "Ренн" - 1:0 

Гол: Рондон, 87.

Положение команд: "Селтик" - 10, ЧФР - 9, "Лацио" - 3, "Ренн" - 1.

Группа F

"Стандард" - "Айнтрахт" - 2:1 

Голы: Ванхейсден, 56 - 1:0, Костич, 65 - 1:1, Лестьенн, 90+4 - 2:1.

"Витория Гимарайнш" - "Арсенал" 1:1

Голы: Мустафи, 80 - 0:1, Бруно Дуарте, 90 - 1:1

Положение команд: "Арсенал" - 10, "Стандард" - 6, "Айнтрахт" - 6, Витория Гимарайнш" - 1.

Группа G

"Фейеноорд" - "Янг Бойз" - 1:1 

Голы: Бергхейс, 18 (с пенальти) - 1:0, Шпильманн, 71 - 1:1.

"Рейнджерс" - "Порту" - 2:0 

Голы: Морелос, 69 - 1:0, Дэйвис, 73 - 2:0.

Положение команд: "Янг Бойз" - 7, "Рейнджерс" - 7, "Порут" - 4, "Фейеноорд" - 4.

Группа H

"Эспаньол" - "Лудогорец" - 6:0 

Голы: Мелендо, 4 - 1:0, Льюис Лопес, 19 - 2:0,  Варгас, 36 (пенальти) - 3:0, Кампусано, 52 - 4:0, Педроса, 73 - 5:0, Феррейра, 76 - 6:0

ЦСКА - "Ференцварош" - 0:0

Положение команд: "Эспаньол" - 10, "Лудогорец" - 6, "Ференцварош" - 5, ЦСКА - 1

Группа I

"Александрия" - "Сент-Этьен" - 2:2 

Голы: Хазри, 24 (с пенальти) - 0:1, Камара, 72 - 0:2, Безбородько, 84 - 1:2, Задерака, 90+1 - 2:2.

"Вольфсбург" - "Гент" - 1:3 

Голы: Жуан Виктор, 20 - 1:0, Яремчук, 50 - 1:1, Депуатр, 65 - 1:2, Нгаде-Нгаджюи, 76 - 1:3.

Положение команд: "Гент" - 8, "Вольфсбург" - 5, "Александрия" - 3, "Сент-Этьен" - 3

Группа J

"Боруссия М" - "Рома" - 2:1 

Голы: Фасио, 35 (в свои ворота) - 1:0, Фасио, 64 - 1:1, Тюрам, 90+5 - 2:1.

"Вольфсберг" - "Истанбул Башакшехир" - 0:3

Голы: Вишча, 73 (с пенальти) - 0:1, Кривелли, 84 - 0:2, Кривелли, 87 - 0:3.

Положение команд: "Истамбул" - 7, "Боруссия" - 6, "Рома" - 5, "Вольфсберг" - 4

Группа K

"Брага" - "Бешикташ" - 3:1 

Голы: Паулинью, 15 - 1:0, Бойд, 29 - 1:1, Паулинью, 37 - 2:1, В.Эдуарду, 81 - 3:1

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Слован Бр" - 1:0 

Гол: Хименес, 90+2.

Положение команд: "Брага" - 10, "Вулверхэмптон" - 9, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 0.

Группа L

"Астана" - АЗ - 0:5

Голы: Боаду, 29 - 0:1, Мидтсье, 52 - 0:2, Идрисси, 57 - 0:3, Хатзидиакос, 76 - 0:4, Боаду, 77 - 0:5.

"Манчестер Юнайтед" - "Партизан" - 3:0 

Голы: Гринвуд, 22 - 1:0, Марсьяль, 33 - 2:0, Рэшфорд, 49 - 3:0.

Положение команд: "МЮ" - 10, АЗ - 8, "Партизан - 4, "Астана" - 1.

Следующие встречи команд состоятся 28 ноября.

А еще:  Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"| http://soccernews.ru
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