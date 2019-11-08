Лига Европы: результаты 7 ноября
Подошел к концу 4-й тур группового этапа Лиги Европы. Стоит обратить внимание на матч "Краснодар" - "Трабзонспор", в котором российский клуб уверенно обыграл соперника.
Группа A
"Дюделанж" - "Севилья" - 2:5
Голы: Даббур, 17 - 0:1, Эль-Хаддади, 27 - 0:2, Эль-Хаддади, 33 - 0:3, Даббур, 36 - 0:4, Эль-Хаддади, 67 - 0:5, Синани, 69 - 1:5, Синани, 80 - 2:5.
АПОЭЛ - "Карабах" - 2:1
Голы: Медведев, 10 - 0:1, Лукас Соуза, 59 - 1:1, Иоанну, 88 - 2:1.
Положение команд: "Севилья" - 12, АПОЭЛ - 4, "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3
Группа B
"Копенгаген" - "Динамо К" - 1:1
Голы: Стаге, 4 - 1:0, Вербич, 70 - 1:1.
"Лугано" - "Мальме" - 0:0
Положение команд: "Копенгаген - 6, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано"- 2
Группа C
"Краснодар" - "Трабзонсор" - 3:1
Голы: Фернандеш, 27 - 1:0, Фернандеш, 35 - 2:0, Игнатьев, 90+3 - 3:0, Нвакаэмэ, 90+4 - 3:1
"Базель" - "Хетафе" - 2:1
Голы: Кабрал, 8 - 1:0, Мата, 45 - 1:1, Фрай, 60 - 2:1
Положение команд: "Базель" - 10, "Хетафе" - 6, "Краснодар" - 6, "Трабзонспор" - 1
Группа D
"Русенборг" - "Спортинг" - 0:2
Голы: Коатес, 16 - 0:1, Бруну Фернандеш, 38 - 0:2.
ЛАСК - ПСВ - 4:1
Голы: Шваб, 5 (с пенальти) - 0:1, Ранфтль, 56 - 1:1,. Фризер, 60 - 2:1, Клаусс, 78 - 3:1, Клаусс, 82 - 4:1.
Положение команд: "Спортинг" - 9, ПСВ - 7, ЛАСК - 7, "Русенборг" - 0.
Группа E
"Лацио" - "Селтик" - 1:2
Голы: Иммобиле, 7 - 1:0, Форрест, 38 - 1:1, Нтшам, 90+5 - 1:2.
ЧФР - "Ренн" - 1:0
Гол: Рондон, 87.
Положение команд: "Селтик" - 10, ЧФР - 9, "Лацио" - 3, "Ренн" - 1.
Группа F
"Стандард" - "Айнтрахт" - 2:1
Голы: Ванхейсден, 56 - 1:0, Костич, 65 - 1:1, Лестьенн, 90+4 - 2:1.
"Витория Гимарайнш" - "Арсенал" 1:1
Голы: Мустафи, 80 - 0:1, Бруно Дуарте, 90 - 1:1
Положение команд: "Арсенал" - 10, "Стандард" - 6, "Айнтрахт" - 6, Витория Гимарайнш" - 1.
Группа G
"Фейеноорд" - "Янг Бойз" - 1:1
Голы: Бергхейс, 18 (с пенальти) - 1:0, Шпильманн, 71 - 1:1.
"Рейнджерс" - "Порту" - 2:0
Голы: Морелос, 69 - 1:0, Дэйвис, 73 - 2:0.
Положение команд: "Янг Бойз" - 7, "Рейнджерс" - 7, "Порут" - 4, "Фейеноорд" - 4.
Группа H
"Эспаньол" - "Лудогорец" - 6:0
Голы: Мелендо, 4 - 1:0, Льюис Лопес, 19 - 2:0, Варгас, 36 (пенальти) - 3:0, Кампусано, 52 - 4:0, Педроса, 73 - 5:0, Феррейра, 76 - 6:0
ЦСКА - "Ференцварош" - 0:0
Положение команд: "Эспаньол" - 10, "Лудогорец" - 6, "Ференцварош" - 5, ЦСКА - 1
Группа I
"Александрия" - "Сент-Этьен" - 2:2
Голы: Хазри, 24 (с пенальти) - 0:1, Камара, 72 - 0:2, Безбородько, 84 - 1:2, Задерака, 90+1 - 2:2.
"Вольфсбург" - "Гент" - 1:3
Голы: Жуан Виктор, 20 - 1:0, Яремчук, 50 - 1:1, Депуатр, 65 - 1:2, Нгаде-Нгаджюи, 76 - 1:3.
Положение команд: "Гент" - 8, "Вольфсбург" - 5, "Александрия" - 3, "Сент-Этьен" - 3
Группа J
"Боруссия М" - "Рома" - 2:1
Голы: Фасио, 35 (в свои ворота) - 1:0, Фасио, 64 - 1:1, Тюрам, 90+5 - 2:1.
"Вольфсберг" - "Истанбул Башакшехир" - 0:3
Голы: Вишча, 73 (с пенальти) - 0:1, Кривелли, 84 - 0:2, Кривелли, 87 - 0:3.
Положение команд: "Истамбул" - 7, "Боруссия" - 6, "Рома" - 5, "Вольфсберг" - 4
Группа K
"Брага" - "Бешикташ" - 3:1
Голы: Паулинью, 15 - 1:0, Бойд, 29 - 1:1, Паулинью, 37 - 2:1, В.Эдуарду, 81 - 3:1
"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Слован Бр" - 1:0
Гол: Хименес, 90+2.
Положение команд: "Брага" - 10, "Вулверхэмптон" - 9, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 0.
Группа L
"Астана" - АЗ - 0:5
Голы: Боаду, 29 - 0:1, Мидтсье, 52 - 0:2, Идрисси, 57 - 0:3, Хатзидиакос, 76 - 0:4, Боаду, 77 - 0:5.
"Манчестер Юнайтед" - "Партизан" - 3:0
Голы: Гринвуд, 22 - 1:0, Марсьяль, 33 - 2:0, Рэшфорд, 49 - 3:0.
Положение команд: "МЮ" - 10, АЗ - 8, "Партизан - 4, "Астана" - 1.
Следующие встречи команд состоятся 28 ноября.
А еще: Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0