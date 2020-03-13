Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала
Представляем вашему вниманию результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы, которые состоялись в четверг, 12 марта.
ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" - 0:5
Голы: Игало, 28 - 0:1, Джеймс, 58 - 0:2, Мата, 82 - 0:3, Гринвуд, 90 - 0:4, Перейра, 90 - 0:5.
"Айнтрахт" - "Базель" - 0:3
Голы: Кампо, 27 - 0:1, Бюа, 73 - 0:2, Фрай, 85 - 0:3.
"Истанбул" - "Копенгаген" - 1:0
Гол: Вишча (пен), 88 - 1:0.
"Вольфсбург" - "Шахтер" - 1:2
Голы: Мораес, 16 - 0:1, Брукс, 48 - 1:1, Маркос Антонио, 73 - 1:2.
"Рейнджерс" - "Байер" - 1:3
Голы: Хавертц (пен), 37 - 0:1, Арангис, 67 - 0:2, Эдмундсон, 75 - 1:2, Бэйли, 88 - 1:3.
"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" - 1:1
Голы: Эль-Араби, 54 - 1:0, Нету, 67 - 1:1.
Матчи "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома" были перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0