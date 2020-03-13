Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

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Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

Представляем вашему вниманию результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы, которые состоялись в четверг, 12 марта.

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" - 0:5

Голы: Игало, 28 - 0:1, Джеймс, 58 - 0:2, Мата, 82 - 0:3, Гринвуд, 90 - 0:4, Перейра, 90 - 0:5.

 

"Айнтрахт" - "Базель" - 0:3

Голы: Кампо, 27 - 0:1, Бюа, 73 - 0:2, Фрай, 85 - 0:3.

 

"Истанбул" - "Копенгаген" - 1:0

Гол: Вишча (пен), 88 - 1:0.

 

"Вольфсбург" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Мораес, 16 - 0:1, Брукс, 48 - 1:1, Маркос Антонио, 73 - 1:2.

 

"Рейнджерс" - "Байер" - 1:3

Голы: Хавертц (пен), 37 - 0:1, Арангис, 67 - 0:2, Эдмундсон, 75 - 1:2, Бэйли, 88 - 1:3.

 

"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" - 1:1

Голы: Эль-Араби, 54 - 1:0, Нету, 67 - 1:1.

Матчи "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома" были перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса. 

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