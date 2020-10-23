Лига Европы: результаты всех матчей 22 октября
22 октября октября состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Группа A
"Янг Бойз" Швейцария – "Рома" Италия - 1:2 (1:0)
Голы: Нсаме, 14 (с пенальти) - 0:1, Бруно Перес, 69 - 0:2, Кумбула, 73 - 1:2
ЦСКА София Болгария – ЧФР Румыния - 0:2 (0:0)
Голы: Рондон, 53 - 0:1, Дяк, 73 (с пенальти) - 0:2
Группа B
"Дандолк" Ирландия – "Мольде" Норвегия - 1:2 (1:0)
Голы: Мюррей, 35 - 1:0, Хуссайн, 62 - 1:1, Омоиджуанфо, 72 (с пенальти) - 1:2
"Рапид" Вена Австрия – "Арсенал" Англия - 1:2 (0:0)
Голы: Фунтас, 51 - 1:0, Давид Луиз, 70 - 1:1, Обамеянг, 74 - 1:2
Группа C
"Байер" Германия – "Ницца" Франция - 6:2 (2:1)
Голы: Голы: Амири, 11 - 1:0, Аларио, 16 - 2:0, Гуири, 31 - 2:1, Диаби, 61 - 3:1, Бельараби, 79 - 4:1, Бельараби, 83 - 5:1, Виртц, 87 - 6:1, Клод-Морис, 90 - 6:2.
"Хапоэль" Беер-Шева Израиль - "Славия" Чехия - 3:1 (1:0)
Голы: Агудело, 45 - 1:0, Провод, 75 - 1:1, Аколатсе, 86 - 2:1, Аколатсе, 88 - 3:1
Группа D
"Стандард" Бельгия – "Рейнджерс" Шотландия - 0:2 (0:1)
Голы: Тавернье, 19 (с пенальти) - 0:1, Руф, 90 - 0:2
"Лех" Польша – "Бенфика" Португалия - 2:4 (1:2)
Голы: Пицци, 9 (с пенальти) - 0:1, Исхак, 15 - 1:1, Нуньес, 42 - 1:2, Исхак, 48 - 2:2, Нуньес, 60 - 2:3, Нуньес, 90+3 - 2:4.
Группа E
ПСВ Нидерланды - "Гранада" Испания - 1:2 (1:0)
Голы: Гетце, 45 - 1:0, Молина, 57 - 1:1, Мачис, 66 - 1:2
ПАОК Греция – "Омония" Кипр - 1:1 (0:1)
Голы: Ботеак, 16 - 0:1, Мург, 56 - 1:1
Группа F
"Наполи" Италия – АЗ Нидерланды - 0:1 (0:0)
Гол: де Вит, 57 - 0:1
"Риека" Хорватия – "Реал Сосьедад" Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Баутиста, 90 - 0:1
Группа G
"Брага" Португалия – АЕК Греция - 3:0 (1:0)
Голы: Галено, 44 - 1:0, Паулинью, 78 - 2:0, Рикарду Орта, 88 - 3:0
"Лестер" Англия – "Заря" Украина - 3:0 (2:0)
Голы: Мэддисон, 29 - 1:0, Барнс, 45 - 2:0, Ихеаначо, 67 - 3:0
Группа H
"Спарта" Чехия – "Лилль" Франция - 1:4 (0:1)
Голы: Языджи, 45 - 0:1, Дочкал, 46 - 1:1, Языджи, 60 - 1:2, Иконе, 66 - 1:3, Языджи, 75 - 1:4
"Селтик" Шотландия – "Милан" Италия - 1:3 (0:2)
Голы: Крунич, 14 - 0:1, Браим Диас, 42 - 0:2, Эльюнусси, 76 - 1:2, Хеуге, 90+2 - 1:3
Группа I
"Маккаби" Тель-Авив Израиль – "Карабах" Азербайджан - 1:0 (1:0)
Гол: Коэн, 10 - 1:0
"Вильярреал" Испания – "Сивасспор" Турция - 5:3 (2:2)
Голы: Кубо, 13 - 1:0, Бакка, 20 - 2:0, Кайоде, 33 - 2:1, Ятабаре, 43 - 2:2, Фойт, 57 - 3:2, Градель, 64 - 3:3, Пако Алькасер, 74 - 4:3, Пако Алькасер, 78 - 5:3
Группа J
"Тоттенхэм" Англия – ЛАСК Австрия - 3:0 (2:0)
Голы: Лукас Моура, 18 - 1:0, Андраде, 27 (автогол) - 2:0, Сон Хын Мин, 84 - 3:0
"Лудогорец" Болгария – "Антверпен" Бельгия - 1:2 (0:0)
Голы: Ихинио Марин, 46 - 1:0, Геркенс, 63 - 1:1, Рафаелов, 70 - 1:2
Группа К
"Вольфсберг" Австрия – ЦСКА Россия - 1:1 (1:1)
Голы: Гайч, 5 - 0:1, Линдль, 42 (с пенальти) - 1:1
"Динамо" Загреб Хорватия – "Фейеноорд" Нидерланды - 0:0
Группа L
"Хоффенхайм" Германия – "Црвена Звезда" Сербия - 2:0 (0:0)
Голы: Баумгартнер, 64 - 1:0, Даббур, 90 - 2:0
"Слован" Чехия – "Гент" Бельгия - 1:0 (1:0)
Гол: Юсуф, 29 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0