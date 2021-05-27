Лига Европы стала первым трофеем в истории "Вильярреала"

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

"Вильярреал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы (1:1, по пенальти – 11:10).

Испанский клуб, основанный в 1923 году, впервые победил в Кубке УЕФА / Лиге Европы.

Это первый трофей в истории "Вильярреала". В 2003 и 2004 годах команда завоевала Кубок Интертото, однако в этом турнире было несколько победителей, и он давал право играть в Кубке УЕФА.

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