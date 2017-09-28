Лига Европы: "Стяуа", "Виктория Плзень", "Црвена Звезда" и "Коньяспор" побеждают

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Лига Европы: "Стяуа", "Виктория Плзень", "Црвена Звезда" и "Коньяспор" побеждают

Завершились ещё четыре матча второго тура группового этапа Лиги Европы.


"Лугано" – "Стяуа" - 1:2

Голы: Боттани, 14 - 1:0, Будеску, 58 - 1:1, Жуниор, 64 - 1:2.

"Лугано": да Коста, Големич, Сульмони, Дапрела, Михайлович, Мариани (Чулина, 75), Ледесма, Чрнигой (Бну-Марзук, 75), Саббатини, Боттани (Милосавлевич, 71), Герндт.

"Стяуа": Ницэ, Бэлаше, Планич, Жуниор, Бензар, Филипе Тейшейра, Пинтилий, Попеску (Ман, 46), Будеску (Филип, 81), Гноэре (Коман, 66), Тэнасе.


"Виктория Плзень" – "Хапоэль Беер-Шева" - 3:1

Голы: Петржела, 29 - 1:0, Нвакаэме, 69 - 1:1, Копиц, 76 - 2:1, Бакош, 89 - 3:1.

"Виктория Плзень": Грушка, Гейда, Гавел, Ржезник, Гаек, Горшава, Грошовски, Коларж (Иваншиц, 74), Петржела (Земан, 62), Копиц, Крменчик (Бакош, 85).

"Хапоэль Беер-Шева": Гореш, Эльхамед, Корхут, Эло, Таа, Ради, Браун (Охана, 80), Меликсон (Куэнка, 80), Огу, Саар (Нвакаэме, 63), Пекхарт.


"Кёльн" - "Црвена Звезда" - 0:1

Гол: Боачи, 30 - 0:1.

"Кёльн": Хорн, Соренсен, Хайнц, Ольковски (Клеменс, 76), Хорхе Мере (Битенкур, 46), Озджан, Рауш, Йойич, Леманн, Кордоба, Гирасси (Осако, 46).

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Бабич, Стойкович, Срнич, Крстичич (Рачич, 78), Доналд, Ле Таллек, Канга, Радонич (Милич, 73), Боачи (Пешич, 63).


"Коньяспор" – "Витория Гимараэш" - 2:1

Голы: Араз, 24 - 1:0, Милошевич, 48 - 2:0, Уртадо, 74 - 2:1.

"Коньяспор": Кырынтылы, Скубиц, Филипович, Туран, Милошевич (Фындыклы, 90), Йонссон, Бурабия, Шахинер, Араз (Бора, 75), Фофана, Эзе (Эвуна, 80).

"Витория Гимараэш": Жоау Мигел, Жоау Аурелиу, Конан, Жубал, Педро Энрике (Морену, 46), Вакасо (Франсишку Рамуш, 46), Уртадо, Рафинья, Селис, Элдон, Эступиньян (Элдер Феррейра, 72).

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