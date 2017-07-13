Лига Европы. "Судува" побеждает, минское "Динамо" и "Габала" завершили свои матчи вничью

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Лига Европы. "Судува" побеждает, минское "Динамо" и "Габала" завершили свои матчи вничью

Завершилась целая серия первых матчей 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить победы "Бранна", "Брондбю", "Судувы", "Одда" и "Аполлона". Кроме того, неожиданное поражение потерпел "Галатасарай".

"Работнички" (Македония) - "Динамо" (Минск, Беларусь) - 1:1 (0:0)
Голы: Хващницкий, 53 - 0:1, Найденов, 90 (с пенальти) - 1:1

"Ружемберок" (Словакия) - "Бранн" (Норвегия) - 0:1 (0:0)
Гол: Акоста, 47 - 0:1

"Шкендия" (Македония) - ХИК (Финляндия) - 3:1 (1:1)
Голы: Яллоу, 35 - 0:1, Ибраими, 45 (с пенальти) - 1:1, Ибраими, 55 - 2:1, Ибраими, 63 (с пенальти) - 3:1

"Нымме Калью" (Эстония) - "Видеотон" (Венгрия) - 0:3 (0:1)
Голы: Паткай, 8 - 0:1, Щепович, 47 (с пенальти) - 0:2, Щепович, 74 (с пенальти) - 0:3

"Алтах" (Австрия) - "Брест" (Беларусь) - 1:1 (0:0)
Голы: Нутц, 49 - 1:0, Седко, 74 - 1:1

"Брондбю" (Дания) - ВПС (Финляндия) - 2:0 (2:0)
Голы: Пукки, 16 - 1:0, Фискер, 28 - 2:0

"Лиепая" (Латвия) - "Судува" (Литва) - 0:2 (0:1)
Голы: Вербискас, 18 - 0:1, Лаукземис, 75 - 0:2

"Аполлон" (Кипр) - "Заря" (Молдова) - 3:0 (3:0)
Голы: Шембри, 10 - 1:0, да Силва, 21 (с пенальти) - 2:0, Педро, 28 - 3:0

"Габала" (Азербайджан) - "Ягеллония" (Польша) - 1:1 (0:1)
Голы: Романчук, 15 - 0:1, Йозеф-Монроуз, 47 - 1:1

"Хогесун" (Норвегия) - "Лех" (Польша) - 3:2 (1:0)
Голы: Абди, 24 - 1:0, Хайрадинович, 71 - 2:0, Ибрахим, 73 - 3:0, Маевски, 75 - 3:1, Евтич, 90+3 (с пенальти) - 3:2

"Остерсундс" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) - 2:0 (0:0)
Голы: Годдос, 68 - 1:0, Хопкатт, 90+2 - 2:0

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Одд" (Норвегия) - 0:1 (0:1)
Гол: Оккеан, 42 - 0:1 

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