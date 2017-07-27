Лига Европы: украинский "Олимпик" играет вничью, "Млада Болеслав", "Тракай" и "Маккаби" побеждают
Завершились несколько первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Победы одержали "Млада Болеслав", "Тракай" и "Маккаби".
"Млада Болеслав" (Чехия) - "Шкендербеу" (Албания) - 2:1 (1:0)
Голы: Храмоста, 42 - 1:0, Чмовс, 86 (автогол) - 1:1, Янош, 87 - 2:1
"Олимпик" (Донецк, Украина) - ПАОК (Греция) - 1:1 (0:0)
Голы: Билэнький, 49 - 1:0, Педро Энрике, 59 - 1:1
"Тракай" (Литва) - "Шкендия" (Македония) - 2:1 (1:1)
Голы: Максимов, 2 - 1:0, Жуниор, 39 - 1:1, Максимов, 52 - 2:1
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Паниониос" (Греция) - 1:0 (0:0)
Гол: Кьяртанссон, 48 - 1:0 | http://soccernews.ru
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