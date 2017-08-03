Лига Европы. "Утрехт", "Алтах" и "Хайдук" вышли в следующий этап
Завершились еще несколько ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Путевки в следующий этап завоевали Лига Европы "Утрехт", "Алтах", "Хайдук" и "Мидтъюлланд".
"Лех" (Польша) - "Утрехт" (Голландия) - 2:2 (1:1) - первый матч - 0:0
Голы: Керк, 1 - 0:1, Гиткьяер, 26 - 1:1, Лабьяд, 89 - 1:2, Гиткьяер, 90+4 - 2:2
"Алтах" (Австрия) - "Гент" (Бельгия) - 3:1 (1:1) - первый матч - 1:1
Голы: Нгамалеу, 11 - 1:0, Миличевич, 44 (с пенальти) - 1:1, Нутц, 76 - 2:1, Добрас, 88 - 3:1
"Хайдук" (Хорватия) - "Брондбю" (Дания) - 2:0 (0:0)
Голы: Эрцег, 59 - 1:0, Эрцег, 63 - 2:0
"Мидтъюлланд" (Дания) - "Арка" (Польша) - 2:1 (0:0) - первый матч - 2:3
Голы: Солдецки, 59 - 0:1, Соха, 77 (автогол) - 1:1, Сорлот, 90+3 - 2:1
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