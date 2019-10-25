Лига Европы: все результаты 24 октября

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Лига Европы: все результаты 24 октября

Завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Российские клубы показали диаметрально противоположные результаты. ЦСКА дома проиграл "Ференцварошу", "Краснодар" в гостях победил "Трабзонспор".

Группа А

"Карабах" Азербайджан – АПОЭЛ Кипр - 2:2 (1:2)
Голы: Кинтана, 13 - 1:0, Медведев, 29 (автогол) - 1:1, Халлениус, 45 - 1:2, Аилтон, 58 - 2:2

"Севилья" Испания – "Дюделанж" Люксембург - 3:0 (0:0)
Голы: Васкес, 48 - 1:0, Васкес, 75 - 2:0, Эль-Хаддади, 78 - 3:0

Положение команд: Севилья - 9, Карабах - 4, Дюделанж - 3, АПОЭЛ - 1.

Группа В

"Динамо" Киев Украина – "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:1)
Голы: Сотериу, 2 - 0:1, Шабанов, 53 - 1:1

"Мальме" Швеция – "Лугано" Швейцария - 2:1 (2:0)
Голы: Бергет, 13 (с пенальти) - 1:0, Молинс, 32 - 2:0, Герндт, 50 - 2:1

Положение команд: Копенгаген, Динамо - 5, Мальме - 4, Лугано - 1.

Группа С

"Трабзонспор" Турция – "Краснодар" Россия - 0:2 (0:0)
Голы: Берг, 49 - 0:1, Вильена, 90+2 - 0:2

"Хетафе" Испания – "Базель" Швейцария - 0:1 (0:1)
Гол: Фрай, 18 - 0:1

Положение команд: Базель - 7, Хетафе - 6, Краснодар - 3, Трабзонспор - 1.

Группа D

"Спортинг" Португалия – "Русенборг" Норвегия - 1:0 (0:0)
Гол: Болази, 70 - 1:0

ПСВ Голландия – ЛАСК Австрия - 0:0

Положение команд: ПСВ - 7, Спортинг - 6, ЛАСК - 4, Русенборг - 0.

Группа E

"Селтик" Шотландия – "Лацио" Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Лаццари, 40 - 0:1, Кристи, 67 - 1:1, Жюльен, 89 - 2:1

"Ренн" Франция – ЧФР Румыния - 0:1 (0:1)
Гол: Дяк, 9 - 0:1

Положение команд: Селтик - 7, ЧФР - 6, Лацио - 3, Ренн - 1. 

Группа F

"Арсенал" Англия – "Гимарайнш" Португалия - 3:2 (1:2)
Голы: Эдвардс, 8 - 0:1, Мартинелли, 32 - 1:1, Бруно Дуарте, 36 - 1:2, Пепе, 80 - 2:2, Пепе, 90+3 - 3:2

"Айнтрахт" Германия – "Стандард" Бельгия - 2:1 (1:0)
Голы: Абраам, 27 - 1:0, Хинтереггер, 73 - 2:0, Амалла, 83 - 2:1

Положение команд: Арсенал - 9, Айнтрахт - 6, Стандард - 3, Гимарайнш - 0.

Группа G

"Порту" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Диас, 36 - 1:0, Морелос, 44 - 1:1

"Янг Бойз" Швейцария – "Фейеноорд" Нидерланды - 2:0 (2:0)
Голы: Ассале, 14 (с пенальти) - 1:0, Нсаме, 27 (с пенальти) - 2:0 

Положение команд: Янг Бойз - 6, Рейнджерс, Порту - 4, Фейеноорд - 3. 

Группа Н

ЦСКА Россия – "Ференцварош" Венгрия - 0:1 (0:0)
Гол: Варга, 86 - 0:1

"Лудогорец" Болгария – "Эспаньол" Испания - 0:1 (0:1)
Гол: Кампусано, 13 - 0:1

Положение команд: Эспаньол - 7, Лудогорец - 6, Ференцварош - 4, ЦСКА - 0.

Группа I

"Гент" Бельгия – "Вольфсбург" Германия - 2:2 (1:2)
Голы: Вегорст, 3 - 0:1, Жоао Виктор, 24 - 0:2, Яремчук, 41 - 1:2, Яремчук, 90 - 2:2

"Сент-Этьен" Франция – "Александрия" Украина - 1:1 (1:1)
Голы: Силва, 8 - 1:0, Силва, 14 (автогол) - 1:1

Положение команд: Вольфсбург, Гент - 5, Александрия, Сент-Этьен - 2.

Группа J

"Рома" Италия – "Боруссия" М Германия - 1:1 (1:0)
Голы: Дзаньоло, 32 - 1:0, Штиндль, 90+3 (с пенальти) - 1:1

"Истанбул Башакшехир" Турция – "Вольфсберг" Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Кахведжи, 78 - 1:0

Положение команд: Рома - 5, Истанбул, Вольфсберг - 4, Боруссия - 2.

Группа K

"Бешикташ" Турция – "Брага" Португалия - 1:2 (0:1)
Голы: Рикарду Орта, 38 - 0:1, Найир, 71 - 1:1, Эдуарду, 80 - 1:2

"Слован" Словакия – "Вулверхэмптон" Англия - 1:2 (1:0)
Голы: Шпорар, 11 - 1:0, Саисс, 58 - 1:1, Хименес, 63 (с пенальти) - 1:2

Положение команд: Брага - 7, Вулверхэмптон - 6, Слован - 4, Бешикташ - 0.

Группа L

"Партизан" Сербия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Марсьяль, 43 (с пенальти) - 0:1

АЗ Нидерланды – "Астана" Казахстан - 6:0 (2:0)
Голы: Копмейнерс, 39 (с пенальти) - 1:0, Боадю, 43 - 2:0, Стенгс, 77 - 3:0, Копмейнерс, 83 (с пенальти) - 4:0, Сугавара, 85 - 5:0, Идрисси, 90 - 6:0

Положение команд: Манчестер Юнайтед - 7, АЗ - 5, Партизан - 4, Астана - 0.

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