Лига Европы: все результаты 24 октября
Завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Российские клубы показали диаметрально противоположные результаты. ЦСКА дома проиграл "Ференцварошу", "Краснодар" в гостях победил "Трабзонспор".
Группа А
"Карабах" Азербайджан – АПОЭЛ Кипр - 2:2 (1:2)
Голы: Кинтана, 13 - 1:0, Медведев, 29 (автогол) - 1:1, Халлениус, 45 - 1:2, Аилтон, 58 - 2:2
"Севилья" Испания – "Дюделанж" Люксембург - 3:0 (0:0)
Голы: Васкес, 48 - 1:0, Васкес, 75 - 2:0, Эль-Хаддади, 78 - 3:0
Положение команд: Севилья - 9, Карабах - 4, Дюделанж - 3, АПОЭЛ - 1.
Группа В
"Динамо" Киев Украина – "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:1)
Голы: Сотериу, 2 - 0:1, Шабанов, 53 - 1:1
"Мальме" Швеция – "Лугано" Швейцария - 2:1 (2:0)
Голы: Бергет, 13 (с пенальти) - 1:0, Молинс, 32 - 2:0, Герндт, 50 - 2:1
Положение команд: Копенгаген, Динамо - 5, Мальме - 4, Лугано - 1.
Группа С
"Трабзонспор" Турция – "Краснодар" Россия - 0:2 (0:0)
Голы: Берг, 49 - 0:1, Вильена, 90+2 - 0:2
"Хетафе" Испания – "Базель" Швейцария - 0:1 (0:1)
Гол: Фрай, 18 - 0:1
Положение команд: Базель - 7, Хетафе - 6, Краснодар - 3, Трабзонспор - 1.
Группа D
"Спортинг" Португалия – "Русенборг" Норвегия - 1:0 (0:0)
Гол: Болази, 70 - 1:0
ПСВ Голландия – ЛАСК Австрия - 0:0
Положение команд: ПСВ - 7, Спортинг - 6, ЛАСК - 4, Русенборг - 0.
Группа E
"Селтик" Шотландия – "Лацио" Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Лаццари, 40 - 0:1, Кристи, 67 - 1:1, Жюльен, 89 - 2:1
"Ренн" Франция – ЧФР Румыния - 0:1 (0:1)
Гол: Дяк, 9 - 0:1
Положение команд: Селтик - 7, ЧФР - 6, Лацио - 3, Ренн - 1.
Группа F
"Арсенал" Англия – "Гимарайнш" Португалия - 3:2 (1:2)
Голы: Эдвардс, 8 - 0:1, Мартинелли, 32 - 1:1, Бруно Дуарте, 36 - 1:2, Пепе, 80 - 2:2, Пепе, 90+3 - 3:2
"Айнтрахт" Германия – "Стандард" Бельгия - 2:1 (1:0)
Голы: Абраам, 27 - 1:0, Хинтереггер, 73 - 2:0, Амалла, 83 - 2:1
Положение команд: Арсенал - 9, Айнтрахт - 6, Стандард - 3, Гимарайнш - 0.
Группа G
"Порту" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Диас, 36 - 1:0, Морелос, 44 - 1:1
"Янг Бойз" Швейцария – "Фейеноорд" Нидерланды - 2:0 (2:0)
Голы: Ассале, 14 (с пенальти) - 1:0, Нсаме, 27 (с пенальти) - 2:0
Положение команд: Янг Бойз - 6, Рейнджерс, Порту - 4, Фейеноорд - 3.
Группа Н
ЦСКА Россия – "Ференцварош" Венгрия - 0:1 (0:0)
Гол: Варга, 86 - 0:1
"Лудогорец" Болгария – "Эспаньол" Испания - 0:1 (0:1)
Гол: Кампусано, 13 - 0:1
Положение команд: Эспаньол - 7, Лудогорец - 6, Ференцварош - 4, ЦСКА - 0.
Группа I
"Гент" Бельгия – "Вольфсбург" Германия - 2:2 (1:2)
Голы: Вегорст, 3 - 0:1, Жоао Виктор, 24 - 0:2, Яремчук, 41 - 1:2, Яремчук, 90 - 2:2
"Сент-Этьен" Франция – "Александрия" Украина - 1:1 (1:1)
Голы: Силва, 8 - 1:0, Силва, 14 (автогол) - 1:1
Положение команд: Вольфсбург, Гент - 5, Александрия, Сент-Этьен - 2.
Группа J
"Рома" Италия – "Боруссия" М Германия - 1:1 (1:0)
Голы: Дзаньоло, 32 - 1:0, Штиндль, 90+3 (с пенальти) - 1:1
"Истанбул Башакшехир" Турция – "Вольфсберг" Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Кахведжи, 78 - 1:0
Положение команд: Рома - 5, Истанбул, Вольфсберг - 4, Боруссия - 2.
Группа K
"Бешикташ" Турция – "Брага" Португалия - 1:2 (0:1)
Голы: Рикарду Орта, 38 - 0:1, Найир, 71 - 1:1, Эдуарду, 80 - 1:2
"Слован" Словакия – "Вулверхэмптон" Англия - 1:2 (1:0)
Голы: Шпорар, 11 - 1:0, Саисс, 58 - 1:1, Хименес, 63 (с пенальти) - 1:2
Положение команд: Брага - 7, Вулверхэмптон - 6, Слован - 4, Бешикташ - 0.
Группа L
"Партизан" Сербия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Марсьяль, 43 (с пенальти) - 0:1
АЗ Нидерланды – "Астана" Казахстан - 6:0 (2:0)
Голы: Копмейнерс, 39 (с пенальти) - 1:0, Боадю, 43 - 2:0, Стенгс, 77 - 3:0, Копмейнерс, 83 (с пенальти) - 4:0, Сугавара, 85 - 5:0, Идрисси, 90 - 6:0
Положение команд: Манчестер Юнайтед - 7, АЗ - 5, Партизан - 4, Астана - 0.
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|М
|О
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0