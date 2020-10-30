Лига Европы: все результаты 29 октября
Представляем результаты всех матчей второго тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись 29 октября.
Группа A
ЧФР Румыния - "Янг Бойз" Швейцария 1:1
Голы: Рондон, 62 - 1:0, Фасснахт, 69 - 1:1
"Рома" Италия - ЦСКА София Болгария 0:0
Положение команд: ЧФР (4), "Рома" (4), "Янг Бойз" (1), ЦСКА София (1).
Группа B
"Мольде" Норвегия - "Рапид" Вена Австрия 1:0
Гол: Омоиджуанфо, 65 - 1:0
"Арсенал" Англия - "Дандолк" Ирландия 3:0
Голы: Нкетиа, 42 - 1:0, Уиллок, 44 - 2:0, Пепе, 46 - 3:0
Положение команд: "Арсенал" (6), "Мольде" (6), "Рапид" (0), "Дандолк" (0).
Группа C
"Славия" Чехия - "Байер" Германия 1:0
Гол: Олайинка, 80 - 1:0
"Ницца" Франция - "Хапоэль" Беер-Шева Израиль 1:0
Гол: Гуири, 22 - 1:0
Положение команд: "Байер" (3), "Хапоэль" (3), Славия (3), "Ницца" (3).
Группа D
"Рейнджерс" Шотландия - "Лех" Польша 1:0
Гол: Морелос, 68 - 1:0
"Бенфика" Португалия - "Стандард" Бельгия 3:0
Голы: Пицци (пен), 49 - 1:0, Вальдшмидт (пен), 66 - 2:0, Пицци, 76 - 3:0
Положение команд: "Бенфика" (6), "Рейнджерс" (6), "Лех" (0), "Стандард" (0).
Группа E
"Гранада" Испания - ПАОК Греция 0:0
"Омония" Кипр - ПСВ Нидерланды 1:2
Голы: Гомес, 29 - 1:0, Мален, 40 - 1:1, Мален, 90 - 1:2
Положение команд: "Гранада" (4), ПСВ (3), ПАОК (2), "Омония" (1).
Группа F
"АЗ Алкмар" Нидерланды - "Риека" Хорватия 4:1
Голы: Копмейнерс (пен), 6 - 1:0, Гудмундссон, 20 - 2:0, Карлссон, 51 - 3:0, Гудмундссон, 60 - 4:0, Куленович, 72 - 4:1
"Реал Сосьедад" Испания - "Наполи" Италия 0:1
Гол: Политано, 55 - 0:1
Положение команд: АЗ (6), "Реал Сосьедад" (3), "Наполи" (3), "Риека" (0).
Группа G
АЕК Греция - "Лестер" Англия 1:2
Голы: Варди (пен), 18 - 0:1, Чоудури, 39 - 0:2, Танкович, 48 - 1:2
"Заря" Украина - "Брага" Португалия 1:2
Голы: Паулинью, 3 - 0:1, Гайтан, 11 - 0:2, Иванисеня, 90 - 1:2
Положение команд: "Брага" (6), "Лестер" (6), АЕК (0), "Заря" (0).
Группа H
"Милан" Италия - "Спарта" Прага Чехия 3:0
Голы: Браим Диас, 24 - 1:0, Рафаэл Леау, 57 - 2:0, Диогу Далот, 66 - 3:0
"Лилль" Франция - "Селтик" Шотландия 2:2
Голы: Эльюнусси, 28 - 0:1, Эльюнусси, 32 - 0:2, Челик, 67 - 1:2, Иконе, 75 - 2:2
Положение команд: "Милан" (6), "Лилль" (4), "Селтик" (1), "Славия" (0).
Группа I
"Сивасспор" Турция - "Маккаби Тель-Авив" Израиль 1:2
Голы: Кайоде, 55 - 1:0, Битон (пен), 68 - 1:1, Перец, 74 - 1:2
"Карабах" Азербайджан - "Вильярреал" Испания 1:3
Голы: Овусу, 78 - 1:0, Пино, 80 - 1:1, Пако Алькасер, 84 - 1:2, Пако Алькасер (пен), 90 - 1:3
Положение команд: "Вильярреал" (6), "Маккаби" (6), "Сивасспор" (0), "Карабах" (0).
Группа J
ЛАСК Австрия - "Лудогорец" Болгария 4:3
Голы: Балич, 2 - 1:0, Грубер, 11 - 2:0, Ману, 15 - 2:1, Рагуж, 34 - 3:1, Вердон (аг), 55 - 4:1, Ману, 67 - 4:2, Ману (пен), 73 - 4:3
"Антверпен" Бельгия - "Тоттенхэм" Англия 1:0
Гол: Рафаелов, 29 - 1:0
Положение команд: "Антверпен" (6), "Тоттенхэм" (3), ЛАСК (3), "Лудогорец" (0).
Группа K
"Фейеноорд" Нидерланды - "Вольфсберг" Австрия 1:4
Голы: Линдль (пен), 4 - 0:1, Линдль (пен), 13 - 0:2, Бергейс, 53 - 1:2, Линдль, 60 - 1:3, Йовелич (пен), 66 - 1:4
ЦСКА - "Динамо" Загреб 0:0
Положение команд: "Вольфсберг" (4), ЦСКА (2), "Динамо" (2), "Фейеноорд" (1).
Группа L
"Црвена Звезда" Сербия - "Слован" Либерец Чехия 5:1
Голы: Бен-Набуан, 7 - 1:0, Бен-Набуан, 21 - 2:0, Матоушек, 41 - 2:1, Гайич, 49 - 3:1, Катаи, 67 - 4:1, Фальчинелли, 69 - 5:1
"Гент" Бельгия - "Хоффенхайм" Германия 1:4
Голы: Бельфодиль (пен), 35 - 0:1, Гриллич, 52 - 0:2, Гачинович, 73 - 0:3, Кляйндинст, 90 - 1:3, Даббур, 90 - 1:4
Положение команд: "Хоффенхайм" (6), "Црвена Звезда" (3), "Слован" (3), "Гент" (0).
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|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0