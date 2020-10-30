Лига Европы: все результаты 29 октября

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Лига Европы: все результаты 29 октября

Представляем результаты всех матчей второго тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись 29 октября.

Группа A

ЧФР Румыния - "Янг Бойз" Швейцария 1:1
Голы: Рондон, 62 - 1:0, Фасснахт, 69 - 1:1

"Рома" Италия - ЦСКА София Болгария 0:0

Положение команд: ЧФР (4), "Рома" (4), "Янг Бойз" (1), ЦСКА София (1).


Группа B

"Мольде" Норвегия - "Рапид" Вена Австрия 1:0
Гол: Омоиджуанфо, 65 - 1:0

"Арсенал" Англия - "Дандолк" Ирландия 3:0
Голы: Нкетиа, 42 - 1:0, Уиллок, 44 - 2:0, Пепе, 46 - 3:0

Положение команд: "Арсенал" (6), "Мольде" (6), "Рапид" (0), "Дандолк" (0).


Группа C

"Славия" Чехия - "Байер" Германия 1:0
Гол: Олайинка, 80 - 1:0

"Ницца" Франция - "Хапоэль" Беер-Шева Израиль 1:0
Гол: Гуири, 22 - 1:0

Положение команд: "Байер" (3), "Хапоэль" (3), Славия (3), "Ницца" (3).


Группа D

"Рейнджерс" Шотландия - "Лех" Польша 1:0
Гол: Морелос, 68 - 1:0

"Бенфика" Португалия - "Стандард" Бельгия 3:0
Голы: Пицци (пен), 49 - 1:0, Вальдшмидт (пен), 66 - 2:0, Пицци, 76 - 3:0

Положение команд: "Бенфика" (6), "Рейнджерс" (6), "Лех" (0), "Стандард" (0).


Группа E

"Гранада" Испания - ПАОК Греция 0:0

"Омония" Кипр - ПСВ Нидерланды 1:2
Голы: Гомес, 29 - 1:0, Мален, 40 - 1:1, Мален, 90 - 1:2

Положение команд: "Гранада" (4), ПСВ (3), ПАОК (2), "Омония" (1).


Группа F

"АЗ Алкмар" Нидерланды - "Риека" Хорватия 4:1
Голы: Копмейнерс (пен), 6 - 1:0, Гудмундссон, 20 - 2:0, Карлссон, 51 - 3:0, Гудмундссон, 60 - 4:0, Куленович, 72 - 4:1    

"Реал Сосьедад" Испания - "Наполи" Италия 0:1
Гол: Политано, 55 - 0:1

Положение команд: АЗ (6), "Реал Сосьедад" (3), "Наполи" (3), "Риека" (0).


Группа G

АЕК Греция - "Лестер" Англия 1:2
Голы: Варди (пен), 18 - 0:1, Чоудури, 39 - 0:2, Танкович, 48 - 1:2

"Заря" Украина - "Брага" Португалия 1:2
Голы: Паулинью, 3 - 0:1, Гайтан, 11 - 0:2, Иванисеня, 90 - 1:2

Положение команд: "Брага" (6), "Лестер" (6), АЕК (0), "Заря" (0).


Группа H

"Милан" Италия - "Спарта" Прага Чехия 3:0
Голы: Браим Диас, 24 - 1:0, Рафаэл Леау, 57 - 2:0, Диогу Далот, 66 - 3:0

"Лилль" Франция - "Селтик" Шотландия 2:2
Голы: Эльюнусси, 28 - 0:1, Эльюнусси, 32 - 0:2, Челик, 67 - 1:2, Иконе, 75 - 2:2

Положение команд: "Милан" (6), "Лилль" (4), "Селтик" (1), "Славия" (0).


Группа I

"Сивасспор" Турция - "Маккаби Тель-Авив" Израиль 1:2
Голы: Кайоде, 55 - 1:0, Битон (пен), 68 - 1:1, Перец, 74 - 1:2

"Карабах" Азербайджан - "Вильярреал" Испания 1:3
Голы: Овусу, 78 - 1:0, Пино, 80 - 1:1, Пако Алькасер, 84 - 1:2, Пако Алькасер (пен), 90 - 1:3

Положение команд: "Вильярреал" (6), "Маккаби" (6), "Сивасспор" (0), "Карабах" (0).


Группа J

ЛАСК Австрия - "Лудогорец" Болгария 4:3
Голы: Балич, 2 - 1:0, Грубер, 11 - 2:0, Ману, 15 - 2:1, Рагуж, 34 - 3:1, Вердон (аг), 55 - 4:1, Ману, 67 - 4:2, Ману (пен), 73 - 4:3

"Антверпен" Бельгия - "Тоттенхэм" Англия 1:0
Гол: Рафаелов, 29 - 1:0

Положение команд: "Антверпен" (6), "Тоттенхэм" (3), ЛАСК (3), "Лудогорец" (0).


Группа K

"Фейеноорд" Нидерланды - "Вольфсберг" Австрия 1:4
Голы: Линдль (пен), 4 - 0:1, Линдль (пен), 13 - 0:2, Бергейс, 53 - 1:2, Линдль, 60 - 1:3, Йовелич (пен), 66 - 1:4

ЦСКА - "Динамо" Загреб 0:0

Положение команд: "Вольфсберг" (4), ЦСКА (2), "Динамо" (2), "Фейеноорд" (1).


Группа L

"Црвена Звезда" Сербия - "Слован" Либерец Чехия 5:1
Голы: Бен-Набуан, 7 - 1:0, Бен-Набуан, 21 - 2:0, Матоушек, 41 - 2:1, Гайич, 49 - 3:1, Катаи, 67 - 4:1, Фальчинелли, 69 - 5:1

"Гент" Бельгия - "Хоффенхайм" Германия 1:4
Голы: Бельфодиль (пен), 35 - 0:1, Гриллич, 52 - 0:2, Гачинович, 73 - 0:3, Кляйндинст, 90 - 1:3, Даббур, 90 - 1:4

Положение команд: "Хоффенхайм" (6), "Црвена Звезда" (3), "Слован" (3), "Гент" (0).

Читайте также: Лига Чемпионов: результаты матчей 28 октября. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 29 октября

Главные новости дня: 29 октября

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
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