Лига Европы: все результаты 5 ноября
Представляем результаты всех матчей 3-тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись 5 ноября.
Группа A
"Рома" Италия – ЧФР Румыния - 5:0 (3:0)
Голы: Мхитарян, 1 - 1:0, Рожер, 24 - 2:0, Майораль, 34 - 3:0, Майораль, 84 - 4:0, Педро, 89 - 5:0
"Янг Бойз" Швейцария – ЦСКА Болгария - 3:0 (3:0)
Голы: Мамбимби, 2 - 1:0, Сулеймани, 18 - 2:0, Мамбимби, 31 - 3:0
Положение команд: "Рома" - 7, "Янг Бойз", ЧФР - 4, ЦСКА - 1.
Группа B
"Рапид" Австрия – "Дандолк" Ирландия - 4:3 (1:1)
Голы: Хобан, 7 - 0:1, Любичич, 22 - 1:1, Аразе, 79 - 2:1, Макмиллан, 81 (с пенальти) - 2:2, Хофманн, 81 - 3:2, Демир, 90 - 4:2, Макмиллан, 90+6 (с пенальти) - 4:3
"Арсенал" Англия – "Мольде" Норвегия - 4:1 (1:1)
Голы: Эллингсен, 22 - 0:1, Хеуген, 45 (автогол) - 1:1, Синьян, 62 (автогол) - 2:1, Пепе, 69 - 3:1, Уиллок, 88 - 4:1
Положение команд: "Арсенал" - 9, "Мольде" - 6, "Рапид" - 3, "Дандолк" - 0.
Группа C
"Хапоэль" Беер-Шева Израиль – "Байер" Германия - 2:4 (2:2)
Голы: Бэйли, 5 - 0:1, Аколатсе, 11 - 1:1, Аколатсе, 25 - 2:1, Дадиа, 38 (автогол) - 2:2, Бэйли, 75 - 2:3, Виртц, 88 - 2:4
"Славия" Чехия – "Ницца" Франция - 3:2 (2:1)
Голы: Кухта, 16 - 1:0, Гуири, 33 - 2:1, Сима, 43 - 2:1, Кухта, 71 - 3:1, Ндойе, 90 - 3:2
Положение команд: "Славия", "Байер" - 6, "Ницца", "Хапоэль" - 3.
Группа D
"Лех" Польша – "Стандард" Бельгия - 3:1 (2:1)
Голы: Скурась, 14 - 1:0, Исхак, 22 - 2:0, Лестьенн, 29 - 2:1, Исхак, 48 - 3:1
"Бенфика" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 3:3 (1:2)
Голы: Голдсон, 1 (автогол) - 1:0, Диогу Гонсалвеш, 24 (автогол) - 1:1, Камара, 25 - 1:2, Морелос, 51 - 1:3, Рафа Силва, 77 - 2:3, Нуньес, 90 - 3:3.
Положение команд: "Рейнджерс", "Бенфика" - 7, "Лех" - 3, "Стандард" - 0.
Группа E
ПАОК Греция – ПСВ Нидерланды - 4:1 (0:1)
Голы: Захави, 20 (с пенальти) - 0:1, Шваб, 47 - 1:1, Живкович, 55 - 2:1, Цолис, 58 - 3:1, Живкович, 66 - 4:1
"Омония" Кипр – "Гранада" Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Эррера, 4 - 0:1, Суарес, 63 - 0:2
Положение команд: "Гранада" - 7, ПАОК - 5, ПСВ - 3, "Омония" - 1.
Группа F
"Реал Сосьедад" Испания – АЗ Нидерланды - 1:0 (0:0)
Гол: Порту, 58 - 1:0
"Риека" Хорватия - "Наполи" Италия - 1:2 (1:1)
Голы: Мурич, 13 - 1:0, Демме, 43 - 1:1, Браут, 62 (автогол)
Положение команд: "Наполи", АЗ, "Реал Сосьедад" - 6, "Риека" - 0.
Группа G
"Заря" Украина – АЕК Греция - 1:4 (0:2)
Голы: Танкович, 6 - 0:1, Манталос, 34 - 0:2, Ливая, 54 - 0:3, Кочергин, 81 - 1:3, Ливая, 82 - 1:4.
"Лестер" Англия – "Брага" Португалия - 4:0 (1:0)
Голы: Ихеаначо, 20 - 1:0, Ихеаначо, 47 - 2:0, Прат, 67 - 3:0, Мэддисон, 78 - 4:0
Положение команд: "Лестер" - 9, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Заря" - 0.
Группа Н
"Селтик" Шотландия – "Спарта" Чехия - 1:4 (0:2)
Голы: Юлиш, 26 - 0:1, Юлиш, 45 - 0:2, Гриффитс, 65 - 1:2, Юлиш, 76 - 1:3, Крейчи, 90 - 1:4
"Милан" Италия – "Лилль" Франция - 0:3 (0:1)
Голы: Языджи, 21 (с пенальти) - 0:1, Языджи, 55 - 0:2, Языджи, 58 - 0:3
Положение команд: "Лилль" - 7, "Милан" - 6, "Спарта" - 3, "Селтик" - 0.
Группа I
"Сивасспор" Турция – "Карабах" Азербайджан - 2:0 (1:0)
Голы: Османпаша, 10 - 1:0, Кайоде, 88 - 2:0
"Вильярреал" Испания – "Маккаби" Тель-Авив Израиль - 4:0 (1:0)
Голы: Бакка, 4 -1:0, Бакка, 52 - 2:0, Алекс Баэна, 71 - 3:0, Ниньо, 81 - 4:0
Положение команд: "Вильярреал" - 9, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 3, "Карабах" - 0.
Группа F
"Лудогорец" Болгария - "Тоттенхэм" Англия - 1:3 (0:2)
Голы: Кейн, 13 - 0:1, Лукас Моура, 32 - 0:2, Кешерю, 50 - 1:2, Ло Чельсо, 62 - 1:3
"Антверпен" Бельгия – ЛАСК Австрия - 0:1 (0:0)
Гол: Эггештайн, 54 - 0:1
Положение команд: "Тоттенхэм", "Антверпен", ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0.
Группа К
"Фейеноорд" Нидерланды – ЦСКА Россия - 3:1 (0:0)
Голы: Хапс, 63 - 1:0, Кекчю, 71 - 2:0, Гертрюйда, 72 - 3:0, Сенеси, 79 (автогол) - 3:1
"Динамо" Загреб Хорватия – "Вольфсберг" Австрия - 1:0 (0:0)
Гол: Атьемвен, 76 - 1:0
Положение команд: "Динамо" Загреб - 5, "Вольфсберг", "Фейеноорд" - 4, ЦСКА - 2.
Группа L
"Хоффенхайм" Германия – "Слован" Чехия - 5:0 (2:0)
Голы: Даббур, 22 - 1:0, Даббур, 29 - 2:0, Гриллич, 59 - 3:0, Адамян, 71 - 4:0, Адамян, 76 - 5:0
"Црвена Звезда" Сербия – "Гент" Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: Канга, 12 - 1:0, Оджиджа-Офоэ, 31 - 1:1, Катаи, 59 - 2:1
Положение команд: "Хоффенхайм" - 9, "Црвена Звезда" - 6, "Слован" - 3, "Гент" - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0