Лига Европы: все результаты матчей раунда плей-офф

Состоялись матчи раунда плей-офф Лиги Европы.

ЧФР Румыния – КуПС Финляндия - 3:1 (2:0)

Голы: Рондон, 5 - 1:0, Дебелюх, 42 - 2:0, Рондон, 56 - 3:0, Удо, 90 - 3:1

"Мальме" Швеция – "Гранада" Испания - 1:3 (1:1)

Голы: Мачис, 30 - 0:1, Бергет, 45 - 1:1, Пуэртас, 58 - 1:2, Эррера, 85 - 1:3

"Арарат-Армения" Армения – "Црвена Звезда" Сербия - 1:2 (0:1)

Голы: Катаи, 45 - 0:1, Фальчинелли, 60 - 0:2, Лима, 71 - 1:2

"Русенборг" Норвегия – ПСВ Нидерланды - 0:2 (0:1)

Голы: Захави, 22 - 0:1, Гакпо, 61 - 0:2

"Динамо" Загреб, Хорватия – "Флора" Эстония - 3:1 (2:0)

Голы: Гавранович, 11 - 1:0, Адеми, 26 - 2:0, Синявский, 65 - 2:1, Адеми, 87 - 3:1



"Слован" Чехия – АПОЭЛ Кипр - 1:0 (0:0)

Гол: Мара, 90 (с пенальти) - 1:0

"Шарлеруа" Бельгия – "Лех" Польша - 1:2 (0:2)

Голы: Дани Рамирес, 33 - 0:1, Пухач, 42 - 0:2, Фалль, 56 - 1:2

"Хапоэль" Беер-Шева, Израиль – "Виктория Пльзень" Чехия - 1:0 (1:0)

Гол: Жозуэ, 4 (с пенальти) - 1:0

"Копенгаген" Дания – "Риека" Хорватия - 0:1 (0:1)

Гол: Анкерсен, 20 (автогол) - 0:1

"Стандард" Бельгия – "Фехервар" Венгрия - 3:1 (0:1)

Голы: Николич, 10 - 0:1, Гавори, 51 - 1:1, Амалла, 77 (с пенальти) - 2:1, Амалла, 85 (с пенальти) - 2:1

"Динамо-Брест" Беларусь – "Лудогорец" Болгария - 0:2 (0:0)

Голы: Ману, 73 - 0:1, Ихинио Марин, 79 - 0:2

"Сараево" Босния – "Селтик" Шотландия - 0:1 (0:0)

Гол: Эдуар, 70 - 0:1

"Легия" Польша – "Карабах" Азербайджан - 0:3 (0:0)

Голы: Патрик, 50 - 0:1, Зубир, 62 - 0:2, Озобич, 70 - 0:3

"Янг Бойз" Швейцария – "Тирана" Албания - 3:0 (1:0)

Голы: Фасснахт, 42 - 1:0, Нсаме, 52 - 2:0, Нсаме, 64 - 3:0



"Базель" Швейцария – ЦСКА София, Болгария - 1:3 (0:0)

Голы: Артур, 54 (с пенальти) - 1:0, Тиагу Родригеш, 72 - 1:1, Тиагу Родригеш, 88 - 1:2, Ахмедов, 90 - 1:3

"Дандолк" Ирландия – "КИ Клаксвик" Фарерские острова - 3:1 (1:0)

Голы: Мюррей, 33 - 1:0, Клири, 48 - 2:0, Мидтскуген, 65 - 2:1, Келли, 79 - 3:1

АЕК Греция – "Вольфсбург" Германия - 2:1 (0:1)

Голы: Мехмеди, 45 - 0:1, Симойнш, 64 - 1:1, Ансарифард, 90+4 - 2:1



"Рейнджерс" Шотландия – "Галатасарай" Турция - 2:1 (0:0)

Голы: Арфилд, 52 - 1:0, Тавернье, 59 - 2:0, Маркао Тейшейра, 87 - 2:1

"Риу Аве" Португалия – "Милан" Италия - 2:2 (0:0, 1:1), по пенальти - 8:9

Голы: Салемакерс, 51 - 0:1, Жералдеш, 72 - 1:1, Дала, 91 - 2:1, Чалханоглу, 120+2 (с пенальти) - 2:2

"Тоттенхэм" Англия – "Маккаби" Хайфа, Израиль - 7:2 (4:1)

Голы: Кейн, 2 - 1:0, Шери, 17 - 1:1, Лукас Моура, 20 - 2:1, Ло Чельсо, 36 - 3:1, Ло Чельсо, 39 - 4:1, Рукавица, 52 (с пенальти) - 4:2, Кейн, 56 (с пенальти) - 5:2, Кейн, 74 - 6:2, Алли, 90 (с пенальти) - 7:2

"Спортинг" Португалия – ЛАСК Австрия - 1:4 (1:1)

Голы: Траунер, 14 - 0:1, Тиагу 42 - 1:1, Рагуж, 58 - 1:2, Михорль, 65 - 1:3, Грубер, 68 - 1:4

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