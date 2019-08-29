Лига Европы: "Вулверхэмптон", "Рейнджерс" и "Айнтрахт" пробились в групповой этап

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Лига Европы: "Вулверхэмптон", "Рейнджерс" и "Айнтрахт" пробились в групповой этап

Представляем результаты ответных матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

"Антверпен" Бельгия - "АЗ Алкмар" Нидерланды 1:4

Голы: Ламкель Зе, 73 - 1:0, Стенгс, 90 - 1:1, Дрейф, 96 - 1:2, Копмейнерс (пен), 102 - 1:3, Гудмундссон, 113 - 1:4

Первый матч: 1:1   


"Трабзонспор" Турция - АЕК Греция 0:2

Голы: Ливая, 24 - 0:1, Манталос (пен), 30 - 0:2

Первый матч: 3:1


"Хапоэль Беер-Шева" Израиль - "Фейеноорд" Нидерланды 0:3

Голы: Кекчю, 46 - 0:1, Бергейс, 52 - 0:2, Бургер, 61 - 0:3

Первый матч: 0:3


"Ференцварош" Венгрия - "Судува" Литва 4:2

Голы: Вербицкас, 11 - 0:1, Варга (пен), 36 - 1:1, Боли, 45 - 2:1, Топчагич, 64 - 2:2, Нген, 66 - 3:2, Сигневич (пен), 90 - 4:2

Первый матч: 0:0


"Дюделанж" Люксембург - "Арарат" Армения 2:1, по пенальти - 5:4

Голы: Лима, 24 - 0:1, Синани (пен), 48 - 1:1, Синани, 71 - 2:1

Первый матч: 1:2


"Риека" Хорватия - "Гент" Бельгия 1:1

Голы: Пулич, 31 - 1:0, Пластун, 33 - 1:1

Первый матч: 1:2


"Марибор" Словения - "Лудогорец" Болгария 2:2

Голы: Марселиньо, 17 - 0:1, Кешерю (пен), 26 - 0:2, Таварес, 65 - 1:2, Пожег, 72 - 2:2

Первый матч: 0:0


"Айнтрахт" Германия - "Страсбур" Франция 3:0

Голы: Митрович (аг), 26 - 1:0, Костич, 60 - 2:0, да Кошта, 66 - 3:0

Первый матч: 0:1


"Рейнджерс" Шотландия - "Легия" Польша 1:0

Гол: Морелос, 90 - 1:0

Первый матч: 0:0


"Вулверхэмптон" Англия - "Торино" Италия 2:1

Голы: Хименес, 30 - 1:0, Белотти, 57 - 1:1, Дендонкер, 58 - 2:1

Первый матч: 3:2


"Витория Гимараэш" Португалия - "Стяуа" Румыния 1:0

Гол: Тапсоба (пен), 53 - 1:0  

Первый матч: 0:0

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