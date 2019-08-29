Лига Европы: "Вулверхэмптон", "Рейнджерс" и "Айнтрахт" пробились в групповой этап
Представляем результаты ответных матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
"Антверпен" Бельгия - "АЗ Алкмар" Нидерланды 1:4
Голы: Ламкель Зе, 73 - 1:0, Стенгс, 90 - 1:1, Дрейф, 96 - 1:2, Копмейнерс (пен), 102 - 1:3, Гудмундссон, 113 - 1:4
Первый матч: 1:1
"Трабзонспор" Турция - АЕК Греция 0:2
Голы: Ливая, 24 - 0:1, Манталос (пен), 30 - 0:2
Первый матч: 3:1
"Хапоэль Беер-Шева" Израиль - "Фейеноорд" Нидерланды 0:3
Голы: Кекчю, 46 - 0:1, Бергейс, 52 - 0:2, Бургер, 61 - 0:3
Первый матч: 0:3
"Ференцварош" Венгрия - "Судува" Литва 4:2
Голы: Вербицкас, 11 - 0:1, Варга (пен), 36 - 1:1, Боли, 45 - 2:1, Топчагич, 64 - 2:2, Нген, 66 - 3:2, Сигневич (пен), 90 - 4:2
Первый матч: 0:0
"Дюделанж" Люксембург - "Арарат" Армения 2:1, по пенальти - 5:4
Голы: Лима, 24 - 0:1, Синани (пен), 48 - 1:1, Синани, 71 - 2:1
Первый матч: 1:2
"Риека" Хорватия - "Гент" Бельгия 1:1
Голы: Пулич, 31 - 1:0, Пластун, 33 - 1:1
Первый матч: 1:2
"Марибор" Словения - "Лудогорец" Болгария 2:2
Голы: Марселиньо, 17 - 0:1, Кешерю (пен), 26 - 0:2, Таварес, 65 - 1:2, Пожег, 72 - 2:2
Первый матч: 0:0
"Айнтрахт" Германия - "Страсбур" Франция 3:0
Голы: Митрович (аг), 26 - 1:0, Костич, 60 - 2:0, да Кошта, 66 - 3:0
Первый матч: 0:1
"Рейнджерс" Шотландия - "Легия" Польша 1:0
Гол: Морелос, 90 - 1:0
Первый матч: 0:0
"Вулверхэмптон" Англия - "Торино" Италия 2:1
Голы: Хименес, 30 - 1:0, Белотти, 57 - 1:1, Дендонкер, 58 - 2:1
Первый матч: 3:2
"Витория Гимараэш" Португалия - "Стяуа" Румыния 1:0
Гол: Тапсоба (пен), 53 - 1:0
Первый матч: 0:0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0