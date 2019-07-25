Лига Европы: "Заря" на выезде обыграла "Будучность", Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в матче с "Ордабасы"

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Лига Европы: "Заря" на выезде обыграла "Будучность", Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в матче с "Ордабасы"

Представляем результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

"Вентспилс" Латвия - "Гзира Юнайтед" Мальта 4:0

Голы: Сварупс, 41 - 1:0, Элио, 50 - 2:0, Стуглис, 83 - 3:0, Айегун, 87 - 4:0


"Габала" Азербайджан - "Динамо Тбилиси" Грузия 0:2

Голы: Куталия, 41 - 0:1, Даффе, 87 - 0:2


"Партизани" Албания - "Шериф" Молдова 0:1

Гол: Тамбе, 24 - 0:1


"Утрехт" Голландия - "Зриньски" Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Говедарица, 34 - 0:1, Керк, 60 - 1:1


"Чихура" Грузия - "Абердин" Шотландия 1:1

Голы: Корипадзе (пен), 41 - 1:0, Косгроув (пен), 68 - 1:1


"Флора" Эстония - "Айнтрахт" Германия 1:2

Голы: Торро, 24 - 0:1, Айнсалу, 34 - 1:1, Йовелич, 71 - 1:2


"Легия" Польша - "Брондбю" Дания 2:1

Голы: Флавиу Пайшау (пен), 26 - 1:0, Хедлунд, 59 - 1:1, Липски, 63 - 2:1


"Млада Болеслав" Чехия - "Ордабасы" Казахстан 1:1

Голы: Механович, 21 - 0:1, Комличенко, 45 - 1:1


"Шахтер Солигорск" Беларусь - "Эсбьерг" Дания 2:0

Голы: Бакай, 5 - 1:0, Рыбак, 55 - 2:0


"Алашкерт" Армения - "Стяуа" Румыния 0:3

Голы: Тэнасе, 60 - 0:1, Кристя, 68 - 0:2, Коман, 82 - 0:3


"Гап Конназ Куэй" Уэльс - "Партизан" Сербия 0:1

Гол: Шчекич, 62 - 0:1


"Норчепинг" Швеция - "Лиепая" Латвия 2:0

Голы: Терн, 1 - 1:0, Хакшабанович, 80 - 2:0


"Пяст" Польша - "Рига" Латвия 3:2

Голы: Дебелко, 22 - 0:1, Червиньски, 66 - 1:1, Хорхе Феликс, 82 - 2:1, Хорхе Феликс, 85 - 3:1, Корун (аг), 86 - 3:2


"Страсбур" Франция - "Маккаби Хайфа" Израиль 3:1

Голы: Фалькощенко, 39 - 0:1, Ажорк (пен), 45 - 1:1, Томассон, 47 - 2:1, Мартен, 61 - 3:1


"Вулверхэмптон" Англия - "Крузейдерс" Северная Ирландия 2:0

Голы: Диогу Жота, 37 - 1:0, Рубен Винагре, 90 - 2:0


"Будучность" Черногория - "Заря" Украина 1:3

Голы: Громов, 16 - 0:1, Громов, 19 - 0:2, Перович, 60 - 1:2, Арвеладзе, 82 - 1:3


"Торино" Италия - "Дебрецен" Венгрия 3:0

Голы: Белотти (пен), 20 - 1:0, Ансальди, 42 - 2:0, Дзадза, 90 - 3:0


"Эспаньол" Испания - "Стьярнан" Исландия 4:0

Голы: Феррейра, 49 - 1:0, Феррейра, 57 - 2:0, Иглесиас, 60 - 3:0, Иглесиас, 67 - 4:0


"Легия" Польша - КуПС Финляндия 1:0

Гол: Ветеска, 9 - 1:0

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