Лига Европы: "Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА, БАТЭ обыграл "Сараево" и другие результаты
Представляем результаты матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
ЦСКА София Болгария - "Заря" Украина 1:1
Голы: Эвандро, 13 - 1:0, Юрченко (пен), 45 - 1:1
"Фейеноорд" Голландия - "Динамо" Тбилиси Грузия 4:0
Голы: Синистерра, 42 - 1:0, Кобоури (аг), 81 - 2:0, Бергейс (пен), 85 - 3:0, Нарсинх, 87 - 4:0
"Маккаби Тель-Авив" Израиль - "Судува" Литва 1:2
Голы: Керла, 37 - 0:1, Янкаускас, 76 - 0:2, Офоеду, 84 - 1:2
"Сараево" Босния и Герцеговина - БАТЭ Беларусь 1:2
Голы: Бага, 19 - 0:1, Мукам (пен), 71 - 0:2, Ханджич, 89 - 1:2
"Дюделанж" Люксембург - "Нымме Калью" Эстония 3:1
Голы: Штольц, 28 - 1:0, Штольц, 30 - 2:0, Пури, 41 - 2:1, Штольц, 75 - 3:1
"Мидтьюлланд" Дания - "Рейнджерс" Шотландия 2:4
Голы: Морелос, 43 - 0:1, Арибо, 52 - 0:2, Катич, 56 - 0:3, Огочукву, 58 - 1:3, Каба, 63 - 2:3, Арфилд, 70 - 2:4
"Стяуа" Румыния - "Млада-Болеслав" Чехия 0:0
"Вадуц" Лихтенштейн - "Айнтрахт" Германия 0:5
Голы: Костич, 11 - 0:1, Костич, 27 - 0:2, Кор, 40 - 0:3, Гонсалу Пасиенсия, 53 - 0:4, Гачинович, 63 - 0:5
"Люцерн" Швейцария - "Эспаньол" Испания 0:3
Голы: Феррейра, 28 - 0:1, Дидак Вила, 59 - 0:2, Варгас, 89 - 0:3
"Торино" Италия - "Шахтер" Солигорск Беларусь 5:0
Голы: Белотти, 2 - 1:0, Иццо, 15 - 2:0, Белотти (пен), 63 - 3:0, де Сильвестри, 71 - 4:0, Бонифаци, 76 - 5:0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0