Лига Европы: "Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА, БАТЭ обыграл "Сараево" и другие результаты

Теги заря луганскбатэториноайнтрахт франкфурт

Лига Европы: "Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА, БАТЭ обыграл "Сараево" и другие результаты

Представляем результаты матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

ЦСКА София Болгария - "Заря" Украина 1:1

Голы: Эвандро, 13 - 1:0, Юрченко (пен), 45 - 1:1


"Фейеноорд" Голландия - "Динамо" Тбилиси Грузия 4:0

Голы: Синистерра, 42 - 1:0, Кобоури (аг), 81 - 2:0, Бергейс (пен), 85 - 3:0, Нарсинх, 87 - 4:0


"Маккаби Тель-Авив" Израиль - "Судува" Литва 1:2

Голы: Керла, 37 - 0:1, Янкаускас, 76 - 0:2, Офоеду, 84 - 1:2


"Сараево" Босния и Герцеговина - БАТЭ Беларусь 1:2

Голы: Бага, 19 - 0:1, Мукам (пен), 71 - 0:2, Ханджич, 89 - 1:2


"Дюделанж" Люксембург - "Нымме Калью" Эстония 3:1

Голы: Штольц, 28 - 1:0, Штольц, 30 - 2:0, Пури, 41 - 2:1, Штольц, 75 - 3:1


"Мидтьюлланд" Дания - "Рейнджерс" Шотландия 2:4

Голы: Морелос, 43 - 0:1, Арибо, 52 - 0:2, Катич, 56 - 0:3, Огочукву, 58 - 1:3, Каба, 63 - 2:3, Арфилд, 70 - 2:4


"Стяуа" Румыния - "Млада-Болеслав" Чехия 0:0


"Вадуц" Лихтенштейн - "Айнтрахт" Германия 0:5

Голы: Костич, 11 - 0:1, Костич, 27 - 0:2, Кор, 40 - 0:3, Гонсалу Пасиенсия, 53 - 0:4, Гачинович, 63 - 0:5


"Люцерн" Швейцария - "Эспаньол" Испания 0:3

Голы: Феррейра, 28 - 0:1, Дидак Вила, 59 - 0:2, Варгас, 89 - 0:3


"Торино" Италия - "Шахтер" Солигорск Беларусь 5:0

Голы: Белотти, 2 - 1:0, Иццо, 15 - 2:0, Белотти (пен), 63 - 3:0, де Сильвестри, 71 - 4:0, Бонифаци, 76 - 5:0

Читайте также: "Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 августа

Главные новости дня: 8 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов