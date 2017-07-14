Лига Европы: "Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" - "Бней-Йегуда", "Краснодару" предстоит встреча со "Слованом" или "Люнгбю"
Стали известны соперники российских клубов в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
"Зенит" (Россия) - победитель пары "Тренчин" (Словакия) - "Бней Иегуда" (Израиль)
"Краснодар" (Россия) - победитель пары "Слован" (Словакия) – "Люнгбю" (Дания).
Первые матчи 3-го раунда пройдут 27 июля, ответные – 3 августа.
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|4
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|Группа B
|М
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|1
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|12
|2
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|8
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|О
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|6
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|3
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|6
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|3
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|7
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|Дандолк
|6
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|2
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|4
|Аустрия Вена
|6
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|Группа F
|М
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|1
|Генк
|6
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|Атлетик Бильбао
|6
|10
|3
|Рапид Вена
|6
|6
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|Сассуоло
|6
|5
|Группа G
|М
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|1
|Аякс
|6
|14
|2
|Сельта Виго
|6
|9
|3
|Стандард Льеж
|6
|7
|4
|Панатинаикос
|6
|1
|Группа H
|М
|О
|1
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|6
|18
|2
|Гент
|6
|8
|3
|Брага
|6
|6
|4
|Коньяспор
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Шальке
|6
|15
|2
|Краснодар
|6
|7
|3
|Зальцбург
|6
|7
|4
|Ницца
|6
|6
|Группа J
|М
|О
|1
|Фиорентина
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|13
|2
|ПАОК
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|Карабах
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|4
|Слован Либерец
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|4
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|М
|О
|1
|Спарта Прага
|6
|12
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
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|8
|3
|Саутгемптон
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|8
|4
|Интер Милан
|6
|6
|Группа L
|М
|О
|1
|Османлыспор
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|10
|2
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|9
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|Цюрих
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|6
|4
|Стяуа Бухарест
|6
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