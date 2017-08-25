Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали российские клубы "Зенит" и "Локомотив".

Группа А: "Вильярреал" (Испания), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Астана" (Казахстан), "Славия" (Чехия)
Группа В: "Динамо" Киев (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Партизан" (Сербия), "Шкендербеу" (Албания)
Группа С: "Брага" (Португалия), "Лудогорец" (Болгария), "Хоффенхайм" (Германия), "Башакшехир" (Турция)
Группа D: "Милан" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Риека" (Хорватия), АЕК (Греция)
Группа E: "Лион" (Франция), "Эвертон" (Англия), "Аталанта" (Италия), Аполлон (Кипр)
Группа F: "Копенгаген" (Дания), "Локомотив" (Россия), "Шериф" (Молдова), "Злин" (Чехия)
Группа G: "Виктория Пльзень" (Чехия), "Стяуа" (Румыния), "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль), "Лугано" (Швейцария)
Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Беларусь), "Кельн" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия)
Группа I: "Зальцбург" (Австрия), "Марсель" (Франция), "Гимарайнш" (Португалия), "Коньяспор" (Турция)
Группа J: "Атлетик" (Испания), "Герта" (Германия), "Заря" (Украина), "Остерсунд" (Швеция)
Группа K: "Лацио" (Италия), "Ницца" (Франция), "Зюльте-Варегем" (Бельгия), "Витесс" (Голландия)
Группа L: "Зенит" (Россия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Русенборг" (Норвегия), "Вардар" (Македония)

Не пропустите: Кокорин: "Зенит" привык играть в Лиге Чемпионов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов