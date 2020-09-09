Лига наций-2020/21: Бельгия, Азербайджан, Черногория и Лихтенштейн обыграли своих соперников в турнире

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Лига наций-2020/21: Бельгия, Азербайджан, Черногория и Лихтенштейн обыграли своих соперников в турнире

Сборные Дании и Англии разошлись миром, Бельгия разгромила Исландию благодаря дублю Миши Батшуайи.

Дания - Англия - 0:0

Дания: Шмайхель, Йергенсен, А.Кристенсен, Васс, Дилэйни, Эриксен, Нергор (Хейбьерг, 73), Поульсен, Брэйтуэйт (Кьер, 82), Дольберг (Фальк, 76), Сков.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Гомес, Александр-Арнолд (Мэйтланд-Найлс, 86), Дайер, Райс, Санчо (Маунт, 60), Филлипс (Грилиш, 76), Кейн, Стерлинг.

Бельгия - Исландия - 5:1 (2:1)

Голы: Х.Фридьонссон, 11 - 0:1, Витсель, 13 - 1:1, Батшуайи, 17 - 2:1, Мертенс, 50 - 3:1, Батшуайи, 69 - 4:1, Доку, 80 - 5:1.

Бельгия: Кастелс (Миньоле, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Витсель, Де Брейне (Ванакен, 81), Т.Азар (Версхарен, 65), Мертенс, Батшуайи, Доку.

Исландия: Кристинссон, Эюйольфссон, Фьолусон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон, Пальссон, Гвюдмундссон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Балдурссон (Халльфредссон, 54), Х.Фридьонссон (Бедварссон, 70).

Кипр - Азербайджан - 0:1 (0:1)

Гол: Медведев, 29.

Кипр: Кириакидис, Сиелис, Лаифис, Каро, Кусулос (Х.Кириаку, 57), Х.Кириаку, Кастанос (Шполярич, 76), Христофи (Лоизу, 57), Сотириу, Питтас, Ционис.

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Мустафазаде, Халилзаде (Абдуллаев, 64), Кривоцюк, Гараев, Садыхов (Алескеров, 77), Джамалов (Диниев, 59), Шейдаев.

Люксембург - Черногория - 0:1 (0:0)

Гол: Бечирай, 90+3 (с пенальти) - 0:1

Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Герсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль, Баррейро, Родригеш, Синани.

Черногория: Миятович, Савич, Вуячич, Распопович, Марушич, Косович, Вукчевич, Хакшабанович, Йоветич (Бакич, 62), Больевич (Янкович, 71), Исламович (Бечирай, 75).

Сан-Марино - Лихтенштейн - 0:2 (0:2)

Голы: Хаслер, 3 - 0:1, Я.Фрик, 14 - 0:2.

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Баттистини, Грандони, Росси, Този (А.Голинуччи, 47), Э.Голинуччи, Лунадеи (Хирш, 46), Чеккароли (Томассини, 67), Витаиоли, Берарди.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Сейхан Йилдиз, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Саланович (Ф.Оспельт, 90+3), Зеле, Н.Фрик (Фроммельт, 77), Я.Фрик (С.Вольфингер, 87).

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