Лига наций-2020/21: Бельгия, Азербайджан, Черногория и Лихтенштейн обыграли своих соперников в турнире
Сборные Дании и Англии разошлись миром, Бельгия разгромила Исландию благодаря дублю Миши Батшуайи.
Дания - Англия - 0:0
Дания: Шмайхель, Йергенсен, А.Кристенсен, Васс, Дилэйни, Эриксен, Нергор (Хейбьерг, 73), Поульсен, Брэйтуэйт (Кьер, 82), Дольберг (Фальк, 76), Сков.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Гомес, Александр-Арнолд (Мэйтланд-Найлс, 86), Дайер, Райс, Санчо (Маунт, 60), Филлипс (Грилиш, 76), Кейн, Стерлинг.
Бельгия - Исландия - 5:1 (2:1)
Голы: Х.Фридьонссон, 11 - 0:1, Витсель, 13 - 1:1, Батшуайи, 17 - 2:1, Мертенс, 50 - 3:1, Батшуайи, 69 - 4:1, Доку, 80 - 5:1.
Бельгия: Кастелс (Миньоле, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Витсель, Де Брейне (Ванакен, 81), Т.Азар (Версхарен, 65), Мертенс, Батшуайи, Доку.
Исландия: Кристинссон, Эюйольфссон, Фьолусон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон, Пальссон, Гвюдмундссон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Балдурссон (Халльфредссон, 54), Х.Фридьонссон (Бедварссон, 70).
Кипр - Азербайджан - 0:1 (0:1)
Гол: Медведев, 29.
Кипр: Кириакидис, Сиелис, Лаифис, Каро, Кусулос (Х.Кириаку, 57), Х.Кириаку, Кастанос (Шполярич, 76), Христофи (Лоизу, 57), Сотириу, Питтас, Ционис.
Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Мустафазаде, Халилзаде (Абдуллаев, 64), Кривоцюк, Гараев, Садыхов (Алескеров, 77), Джамалов (Диниев, 59), Шейдаев.
Люксембург - Черногория - 0:1 (0:0)
Гол: Бечирай, 90+3 (с пенальти) - 0:1
Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Герсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль, Баррейро, Родригеш, Синани.
Черногория: Миятович, Савич, Вуячич, Распопович, Марушич, Косович, Вукчевич, Хакшабанович, Йоветич (Бакич, 62), Больевич (Янкович, 71), Исламович (Бечирай, 75).
Сан-Марино - Лихтенштейн - 0:2 (0:2)
Голы: Хаслер, 3 - 0:1, Я.Фрик, 14 - 0:2.
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Баттистини, Грандони, Росси, Този (А.Голинуччи, 47), Э.Голинуччи, Лунадеи (Хирш, 46), Чеккароли (Томассини, 67), Витаиоли, Берарди.
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Сейхан Йилдиз, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Саланович (Ф.Оспельт, 90+3), Зеле, Н.Фрик (Фроммельт, 77), Я.Фрик (С.Вольфингер, 87).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4