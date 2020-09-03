Лига Наций 2020/21: Турция уступила Венгрии и другие результаты 1-го тура
Представляем результаты матчей 1-го тура Лиги Наций.
Лига В группа 3
Турция - Венгрия 0:1
Гол: Собослаи, 80 - 0:1
Турция: Чакыр, Демирал, Мюльдюр, Мераш, Айхан, Чалханоглу, Яндаш (Кахведжи, 58), Кылынч (Караман, 76), Сеюнджю, Кутуджу (Языджи, 46), Йылмаз.
Венгрия: Гулачи, Салаи, Фиола, Орбан, Ланг, Собослаи, Шигер (Шафер, 60), Холендер, Надь, Шаллаи (Кальмар, 82), Салаи (Николич, 71).
Лига В группа 4
Финляндия - Уэльс 0:1
Гол: Мур, 80 - 0:1
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Уронен, О`Шонесси, Ояла, Кауко (Йенсен, 71), Нисканен (Сойри, 86), Спарв (Лам, 76), Камара, Похьянпало, Пукки.
Уэльс: Хеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс, Джеймс (Кабанго, 90), Моррелл, Уильямс (Уильямс, 60), Левитт, Бэйл (Уилсон, 46), Мур.
Болгария - Ирландия 1:1
Голы: Краев, 56 - 1:0, Даффи, 90 - 1:1
Болгария: Георгиев, Попов, Занев (Галабов, 79), Димитров, Малинов, Неделев (Цветков, 83), Иванов, Краев, Костадинов, Недялков, Делев (Карагарен, 76).
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Брэйди, 70), Хендрик, Хурихэйн, О`Дода (Робинсон, 74), Ида (Лонг, 77), Коннолли.
Лига С группа 3
Молдова - Косово 1:1
Голы: Николэеску, 19 - 1:0, Кололи, 71 - 1:1
Молдова: Кошелев, Армаш, Посмак, Мудрак, Рябчук, Раца (Марандич, 81), Карп (Епуряну, 71), Ионицэ, Каймаков (Кочук, 56), Николэеску, Плэтикэ.
Косово: Мурич, Войвода (Хадерджонай, 60), Ррахмани, Пакярада, Алити, Бериша, Рашица (Рашани, 75), Кололи, Крюэзю, Зенели, Шаля (Целина, 60).
Словения - Греция 0:0
Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Балковец, Бийол (Коутер, 78), Ветрих, Вучкич (Зайц, 61), Бохар, Реп (Живец, 52), Шпорар.
Греция: Баркас, Яннулис, Сварнас, Сиовас, Бакакис, Курбелис, Зека, Бакасетас, Манталос (Масурас, 87), Лимниос, Павлидис (Фунтас, 76).
Лига D группа 1
Фарерские о-ва - Мальта 3:2
Голы: Ольсен, 25 - 1:0, Дегабриэле, 37 - 1:1, Аджиус, 73 - 1:2, Ольсен, 87 - 2:2, Ольсен, 90 - 3:2
Фарерские о-ва: Нильсен, Ватнсдаль, Давидсен, Наттестад, Даниэльсен, Ольсен, Ханссон, Бьярталуйд (Йоханнесен, 79), Ватнхамар, Ольсен (уй Сойлу, 65), Ольсен (Ольсен, 71).
Мальта: Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус, Гэмбин, Камензули, Нвоко, Гийомье (Теума, 79), Дегабриэле (Мбонг, 71), Пизани (Мускат, 85), Мбонг.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4