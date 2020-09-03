Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии

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Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии

В первом туре Лиги Наций сборная Украины одержала победу над Швейцарией, а Германия сыграла вничью с Испанией.

Лига А группа 4

Германия - Испания 1:1

Голы: Вернер,51 - 1:0, Гайя, 90 - 1:1

Германия: Трапп, Зюле, Гозенс, Керер, Рюдигер, Гюндоган (Сердар, 74), Джан, Кроос, Дракслер, Сане (Гинтер, 63), Вернер (Кох, 90).

Испания: Де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пау Торрес, Навас (Фати, 46), Бускетс (Мерино, 57), Тиаго Алькантара, Ферран Торрес, Фабиан Руис (Оскар Родригес, 80), Гайя, Родриго.


Украина - Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко, 14 - 1:0, Сеферович, 41 - 1:1, Зинченко, 68 - 2:1

Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Мораес.

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Джака, Цубер (Штеффен, 46), Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Сеферович, Эмболо.  

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