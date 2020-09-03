Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии
В первом туре Лиги Наций сборная Украины одержала победу над Швейцарией, а Германия сыграла вничью с Испанией.
Лига А группа 4
Германия - Испания 1:1
Голы: Вернер,51 - 1:0, Гайя, 90 - 1:1
Германия: Трапп, Зюле, Гозенс, Керер, Рюдигер, Гюндоган (Сердар, 74), Джан, Кроос, Дракслер, Сане (Гинтер, 63), Вернер (Кох, 90).
Испания: Де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пау Торрес, Навас (Фати, 46), Бускетс (Мерино, 57), Тиаго Алькантара, Ферран Торрес, Фабиан Руис (Оскар Родригес, 80), Гайя, Родриго.
Украина - Швейцария 2:1
Голы: Ярмоленко, 14 - 1:0, Сеферович, 41 - 1:1, Зинченко, 68 - 2:1
Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Мораес.
Швейцария: Зоммер, Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Джака, Цубер (Штеффен, 46), Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Сеферович, Эмболо.
Читайте также: Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА согласовал трансфер Карраскаля
-
Диего Коста и еще один игрок "Атлетико" заразились коронавирусом
-
Хедира не нужен "Зениту"
-
Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России
-
Лига Наций 2020/21: Турция уступила Венгрии и другие результаты 1-го тура
-
Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии
-
Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией
-
Депай выпустил новый рэп-сингл
-
Робертсон: "Я бы не хотел, чтобы Месси и близко подбирался к АПЛ"
-
Конте просит "Интер" подписать 17-летнего нападающего "Вероны"
-
АПЛ разорвала многомиллионный контракт с китайским вещателем
-
"Порту" отклонил предложение "Локомотива" по Тикиньо
-
Почеттино: "Месси готов стать лучшим в любой лиге"
-
В сети выложили видео с игрой 12-летнего Месси за "Ньюэллз Олд Бойз"
-
"Реал" готовит предложение по вингеру "РБ Лейпцига"
-
"Лестер" подписал защитника "Аталанты"
-
Газизов прокомментировал уход Тиля во "Фрайбург"
-
Латвия и Андорра не выявили победителя в матче Лиги Наций
-
Защитник "Ювентуса" близок к переходу в "Аталанту"
-
"Арсеналу" интересен хавбек "Вест Хэма"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4