Лига Наций: Черногория обыграла Азербайджан, Кипр проиграл Люксембургу

Теги черногорияазербайджанкипрлюксембург

Лига Наций: Черногория обыграла Азербайджан, Кипр проиграл Люксембургу

Представляем результаты матчей 3-го тура Лиги Наций группы 1 лиги С.

Черногория - Азербайджан 2:0

Голы: Йоветич, 9 - 1:0, Иванович, 71 - 2:0

Черногория: Миятович, Радунович, Симич, Распопович, Вуячич, Бакич (Косович, 63), Больевич (Иванович, 71), Хакшабанович, Вукчевич (Раичкович, 81), Исламович (Бечирай, 71), Йоветич (Янкович, 80).

Азербайджан: Балаев, Мустафазаде, Медведев (Салахлы, 46), Гусейнов, Гусейнов, Алескеров (Аббасов, 80), Гараев (Диниев, 60), Садыхов (Гаджиев, 61), Джамалов, Кривоцюк, Горбани (Шейдаев, 60).


Люксембург - Кипр 2:0

Голы: Синани, 12 - 1:0, Синани, 26 - 2:0

Люксембург: Морис, Янс, Карлсон, Селимович (Мартинс, 69), Пинту (Бенси, 68), Тилль, Тилль, Синани (Скендерович, 79), Баррейро, Родригеш, Жерсон.

Кипр: Кирьякидис, Каро (Гогич, 61), Кусулос, Лайфис, Уилер (Иоанну, 53), Артиматас (Кирьяку, 75), Питтас (Лоизу, 75), Кастанос, Ционис (Антониу, 46), Сотириу, Христофи.

Читайте также: Кто поедет на Евро-2020? Вчера определились финалисты плей-офф Лиги Наций, не обошлось без интересного. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"

Шомуродов будет получать вторую по величине зарплату в "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов