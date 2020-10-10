Лига Наций: Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию
Представляем результаты матчей 3-го тура Лиги Наций.
Лига А группа 4
Испания - Швейцария 1:0
Гол: Ойарсабаль, 14 - 1:0
Испания: Де Хеа, Пау Торрес, Навас, Рамос, Гайя, Ферран Торрес (Родри, 88), Мерино, Ойарсабаль (Жерар Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Фати (Траоре, 57), Бускетс.
Швейцария: Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Джака, Соу (Варгас, 60), Фройлер (Фернандеш, 86), Шер, Сеферович, Мехмеди (Шакири, 60).
Украина - Германия 1:2
Голы: Гинтер, 20 - 0:1, Горетцка, 49 - 0:2, Малиновский (пен), 76 - 1:2
Украина: Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.
Германия: Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри, Зюле.
Лига D группа 1
Андорра - Мальта 0:0
Андорра: Гомес Морейра, Мартинес (Гарсия Реном, 85), Сервос, Рубио, Гарсия, Санчес (Сан-Никола, 85), Валес, Вьейра, Рикард (Алаэс, 70), Мартинес, Пухоль.
Мальта: Бонелло, Мбонг, Аджиус, Борг, Камензули, Мускат, Гэмбин, Теума, Дегабриэле (Монтебелло, 61), Мбонг (Греч, 79), Пизани (Кристенсен, 79).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4