Лига Наций: Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию

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Лига Наций: Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию

Представляем результаты матчей 3-го тура Лиги Наций.

Лига А группа 4

Испания - Швейцария 1:0

Гол: Ойарсабаль, 14 - 1:0

Испания: Де Хеа, Пау Торрес, Навас, Рамос, Гайя, Ферран Торрес (Родри, 88), Мерино, Ойарсабаль (Жерар Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Фати (Траоре, 57), Бускетс.

Швейцария: Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Джака, Соу (Варгас, 60), Фройлер (Фернандеш, 86), Шер, Сеферович, Мехмеди (Шакири, 60).


Украина - Германия 1:2

Голы: Гинтер, 20 - 0:1, Горетцка, 49 - 0:2, Малиновский (пен), 76 - 1:2

Украина: Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Германия: Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри, Зюле.      


Лига D группа 1

Андорра - Мальта 0:0

Андорра: Гомес Морейра, Мартинес (Гарсия Реном, 85), Сервос, Рубио, Гарсия, Санчес (Сан-Никола, 85), Валес, Вьейра, Рикард (Алаэс, 70), Мартинес, Пухоль.

Мальта: Бонелло, Мбонг, Аджиус, Борг, Камензули, Мускат, Гэмбин, Теума, Дегабриэле (Монтебелло, 61), Мбонг (Греч, 79), Пизани (Кристенсен, 79).

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