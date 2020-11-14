Лига Наций: Мальта победила Андорру, Сан-Марино и Гибралтар сыграли вничью

Завершились два матча 5-го тура группового этапа Лиги Наций в дивизионе D.

Сборная Мальты дома переиграла Андорру со счётом 3:1, трижды забив после перерыва, а Сан-Марино и Гибралтар сильнейшего не выявили, расписав безголевую ничью.

Мальта – Андорра - 3:1

Голы: 0:1 – 3 Ребес, 1:1 – 55, автогол Гарсия, 2:1 – 58 Дегабриэле, 3:1 – 90 Димек.

Сан-Марино – Гибралтар - 0:0

Удаление: Симончини (хозяева), 49.

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