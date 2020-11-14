Лига Наций: Мальта победила Андорру, Сан-Марино и Гибралтар сыграли вничью
Завершились два матча 5-го тура группового этапа Лиги Наций в дивизионе D.
Сборная Мальты дома переиграла Андорру со счётом 3:1, трижды забив после перерыва, а Сан-Марино и Гибралтар сильнейшего не выявили, расписав безголевую ничью.
Мальта – Андорра - 3:1
Голы: 0:1 – 3 Ребес, 1:1 – 55, автогол Гарсия, 2:1 – 58 Дегабриэле, 3:1 – 90 Димек.
Сан-Марино – Гибралтар - 0:0
Удаление: Симончини (хозяева), 49.
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|6
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|3
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|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4