Лига Наций: все результаты 10 октября
Представляем вашему вниманию результаты матчей Лиги Наций, которые состоялись 10 октября.
Лига А группа 4
Испания - Швейцария 1:0
Украина - Германия 1:2
Турнирное положение: Испания (7), Германия (5), Украина (3), Швейцария (1).
Лига С группа 1
Люксембург - Кипр 2:0
Черногория - Азербайджан 2:0
Турнирное положение: Черногория (9), Люксембург (6), Азербайджан (3), Кипр (0).
Лига D группа 1
Фарерские о-ва - Латвия 1:1
Андорра - Мальта 0:0
Турнирное положение: Фареры (7), Латвия (3), Мальта (2), Андорра (2).
Лига D группа 2
Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Турнирное положение: Гибралтар (6), Лихтенштейн (3), Сан Марино (0).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4