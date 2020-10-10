Лига Наций: все результаты 10 октября

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Лига Наций: все результаты 10 октября

Представляем вашему вниманию результаты матчей Лиги Наций, которые состоялись 10 октября.

Лига А группа 4

Испания - Швейцария 1:0
Украина - Германия 1:2

Турнирное положение: Испания (7), Германия (5), Украина (3), Швейцария (1).


Лига С группа 1

Люксембург - Кипр 2:0
Черногория - Азербайджан 2:0

Турнирное положение: Черногория (9), Люксембург (6), Азербайджан (3), Кипр (0).


Лига D группа 1

Фарерские о-ва - Латвия 1:1
Андорра - Мальта 0:0

Турнирное положение: Фареры (7), Латвия (3), Мальта (2), Андорра (2).


Лига D группа 2

Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Турнирное положение: Гибралтар (6), Лихтенштейн (3), Сан Марино (0).

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Лига Наций: Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию

Лига Наций: Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию

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Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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