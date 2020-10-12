Лига Наций: все результаты 11 октября

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Лига Наций: все результаты 11 октября

Представляем вашему вниманию результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги наций, которые состоялись 11 октября.

Лига А. Группа 1.

Польша - Италия - 0:0

Босния - Нидерланды - 0:0

Положение команд: Италия - 5, Нидерланды, Польша - 4, Босния - 2.

Лига А. Группа 2.

Англия - Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: Лукаку, 16 (с пенальти) - 0:1, Рэшфорд, 39 (с пенальти) - 1:1, Маунт, 64 - 2:1

Исландия - Дания - 0:3 (0:1)
Голы: Сигурйонссон, 45 (автогол) - 0:1, Эриксен, 46 - 0:2, Сков, 61 - 0:3

Положение команд: Англия - 7, Бельгия - 6, Дания - 4, Исландия - 0.

Лига А. Группа 3.

Франция - Португалия - 0:0

Хорватия - Швеция - 2:1 (1:0)
Голы: Влашич, 31 - 1:0, Берг, 66 - 1:1, Крамарич, 84 - 2:1

Положение команд: Португалия, Франция - 7, Хорватия - 3, Швеция - 0.

Лига В. Группа 1.

Северная Ирландия - Австрия - 0:1 (0:1)
Гол: Грегорич, 42 - 0:1

Норвегия - Румыния - 4:0 (2:0)
Голы: Холанд, 13 - 1:0, Серлот, 39 - 2:0, Холанд, 64 - 3:0, Холанд, 74 - 4:0

Положение команд: Австрия, Норвегия - 6, Румыния - 4, Северная Ирландия - 1.

Лига В. Группа 2.

Шотландия - Словакия - 1:0 (0:0)
Гол: Дайкс, 54 - 1:0

Израиль - Чехия - 1:2 (0:1)
Голы: Абу-Ханна, 14 (автогол) - 0:1, Выдра, 47 - 0:2, Захави, 55 - 1:2

Положение команд: Шотландия - 7, Чехия - 6, Израиль - 2, Словакия - 1.

Лига В. Группа 3.

Россия - Турция - 1:1 (1:0)

Голы: Миранчук, 28 - 1:0, Караман, 62 - 1:1

Сербия - Венглия - 0:1 (0:1)

Гол: Кеньвеш, 20 - 0:1

Положение команд: Россия - 7, Венгрия - 6, Турция - 2, Сербия - 1.

Лига В. Группа 4.

Ирландия - Уэльс - 0:0

Финляндия - Болгария - 2:0 (0:0)
Голы: Тэйлор, 52 - 1:0, Йенсен, 67 - 2:0

Положение команд: Уэльс - 7, Финляндия - 6, Ирландия - 2, Болгария - 1.

Лига С. Группа 2.

Эстония - Северная Македония - 3:3 (1:1)
Голы: Кууск, 3 (автогол) - 0:1, Саппинен, 33 - 1:1, Саппинен, 61 - 2:1, Лийвак, 76 (с пенальти) - 2:2, Пандев, 80 - 3:2, Зайков, 87 - 3:3

Армения - Грузия - 2:2 (1:0)
Голы: Байрамян, 6 - 1:0, Качарава, 46 - 1:1, Окриашвили, 74 - 1:2, Мхитарян, 89 (с пенальти) - 2:2

Положение команд: Северная Македония, Грузия - 5, Армения - 4, Эстония - 1.

Лига С. Группа 3.

Греция - Молдова - 2:0 (1:0)
Голы: Бакасетас, 45 (с пенальти) - 1:0, Манталос, 50 - 2:0

Косово - Словения - 0:1 (0:1)
Гол: Вучкич, 22 - 0:1

Положение команд: Греция, Словения - 7, Косово, Молдова - 1.

Лига С. Группа 4.

Казахстан - Албания - 0:0

Литва - Беларусь - 2:2 (1:0)
Голы: Новиковас, 7 - 1:0, Лисакович, 59 (с пенальти) - 1:1, Сачивко, 66 - 1:2, Лаукжямис, 75 - 2:2

Положение команд: Казахстан, Албания, Беларусь, Литва - 4.

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Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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