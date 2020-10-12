Лига Наций: все результаты 11 октября
Представляем вашему вниманию результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги наций, которые состоялись 11 октября.
Лига А. Группа 1.
Польша - Италия - 0:0
Босния - Нидерланды - 0:0
Положение команд: Италия - 5, Нидерланды, Польша - 4, Босния - 2.
Лига А. Группа 2.
Англия - Бельгия - 2:1 (1:1)
Голы: Лукаку, 16 (с пенальти) - 0:1, Рэшфорд, 39 (с пенальти) - 1:1, Маунт, 64 - 2:1
Исландия - Дания - 0:3 (0:1)
Голы: Сигурйонссон, 45 (автогол) - 0:1, Эриксен, 46 - 0:2, Сков, 61 - 0:3
Положение команд: Англия - 7, Бельгия - 6, Дания - 4, Исландия - 0.
Лига А. Группа 3.
Франция - Португалия - 0:0
Хорватия - Швеция - 2:1 (1:0)
Голы: Влашич, 31 - 1:0, Берг, 66 - 1:1, Крамарич, 84 - 2:1
Положение команд: Португалия, Франция - 7, Хорватия - 3, Швеция - 0.
Лига В. Группа 1.
Северная Ирландия - Австрия - 0:1 (0:1)
Гол: Грегорич, 42 - 0:1
Норвегия - Румыния - 4:0 (2:0)
Голы: Холанд, 13 - 1:0, Серлот, 39 - 2:0, Холанд, 64 - 3:0, Холанд, 74 - 4:0
Положение команд: Австрия, Норвегия - 6, Румыния - 4, Северная Ирландия - 1.
Лига В. Группа 2.
Шотландия - Словакия - 1:0 (0:0)
Гол: Дайкс, 54 - 1:0
Израиль - Чехия - 1:2 (0:1)
Голы: Абу-Ханна, 14 (автогол) - 0:1, Выдра, 47 - 0:2, Захави, 55 - 1:2
Положение команд: Шотландия - 7, Чехия - 6, Израиль - 2, Словакия - 1.
Лига В. Группа 3.
Россия - Турция - 1:1 (1:0)
Голы: Миранчук, 28 - 1:0, Караман, 62 - 1:1
Сербия - Венглия - 0:1 (0:1)
Гол: Кеньвеш, 20 - 0:1
Положение команд: Россия - 7, Венгрия - 6, Турция - 2, Сербия - 1.
Лига В. Группа 4.
Ирландия - Уэльс - 0:0
Финляндия - Болгария - 2:0 (0:0)
Голы: Тэйлор, 52 - 1:0, Йенсен, 67 - 2:0
Положение команд: Уэльс - 7, Финляндия - 6, Ирландия - 2, Болгария - 1.
Лига С. Группа 2.
Эстония - Северная Македония - 3:3 (1:1)
Голы: Кууск, 3 (автогол) - 0:1, Саппинен, 33 - 1:1, Саппинен, 61 - 2:1, Лийвак, 76 (с пенальти) - 2:2, Пандев, 80 - 3:2, Зайков, 87 - 3:3
Армения - Грузия - 2:2 (1:0)
Голы: Байрамян, 6 - 1:0, Качарава, 46 - 1:1, Окриашвили, 74 - 1:2, Мхитарян, 89 (с пенальти) - 2:2
Положение команд: Северная Македония, Грузия - 5, Армения - 4, Эстония - 1.
Лига С. Группа 3.
Греция - Молдова - 2:0 (1:0)
Голы: Бакасетас, 45 (с пенальти) - 1:0, Манталос, 50 - 2:0
Косово - Словения - 0:1 (0:1)
Гол: Вучкич, 22 - 0:1
Положение команд: Греция, Словения - 7, Косово, Молдова - 1.
Лига С. Группа 4.
Казахстан - Албания - 0:0
Литва - Беларусь - 2:2 (1:0)
Голы: Новиковас, 7 - 1:0, Лисакович, 59 (с пенальти) - 1:1, Сачивко, 66 - 1:2, Лаукжямис, 75 - 2:2
Положение команд: Казахстан, Албания, Беларусь, Литва - 4.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4