Лига Наций: все результаты 13 октября

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Лига Наций: все результаты 13 октября

Представляем вашему вниманию результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги наций, которые состоялись 13 октября.

Лига А. Группа 4.

Украина - Испания - 1:0 (0:0)
Гол: Цыганков, 76 - 1:0

Германия - Швейцария - 3:3 (1:2)
Голы: Гавранович, 5 - 0:1, Фройлер, 26 - 0:2, Вернер, 28 - 1:2, Хавертц, 55 - 2:2, Гавранович, 56 - 2:3, Гнабри, 60 - 3:3

Положение команд: Испания - 7, Германия, Украина - 6, Швейцария - 2.

Лига С. Группа 1.

Черногория - Люксембург - 1:2 (1:1)
Голы: Иванович, 34 - 1:0, Муратович, 42 - 1:1, Синани, 86 - 1:2

Азербайджан - Кипр - 0:0

Положение команд: Люксембург, Черногория - 9, Азербайджан - 4, Кипр - 1.

Лига D. Группа 1.

Латвия - Мальта - 0:1 (0:0)
Гол: Борг, 90+6 - 0:1

Фарерские острова - Андорра - 2:0 (2:0)
Голы: Ольсен, 19 - 1:0, Ольсен, 33 - 2:0

Положение команд: Фарерские острова - 10, Мальта - 5, Латвия - 3, Андорра - 2.

Лига D. Группа 2.

Лихтенштейн – Сан-Марино - 0:0

Положение команд: Гибралтар - 6, Лихтенштейн - 4, Сан-Марино - 1.

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Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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