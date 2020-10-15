Лига Наций: все результаты 14 октября

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Лига Наций: все результаты 14 октября

Представляем вашему вниманию результаты матчей 4-го тура Лиги Наций, которые состоялись 14 октября.

Лига А группа 1

Италия - Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини, 16 - 1:0, ван де Бек, 25 - 1:1  

Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Левандовски, 40 - 1:0, Линетти, 45 - 2:0, Левандовски, 52 - 3:0

Положение команд: Польша ((7), Италия (6), Нидерланды (5), Босния и Герцеговина (2).

Лига А группа 2

Англия - Дания 0:1
Гол: Эриксен (пен), 35 - 0:1

Исландия - Бельгия 1:2
Голы: Лукаку, 9 - 0:1, Сайварссон, 17 - 1:1, Лукаку (пен), 38 - 1:2

Положение команд: Бельгия (9), Дания (7), Англия (7), Исландия (0).

Лига А группа 3

Хорватия - Франция 1:2
Голы: Гризманн, 8 - 0:1, Влашич, 64 - 1:1, Мбаппе, 79 - 1:2

Португалия - Швеция 3:0
Голы: Бернарду Силва, 21 - 1:0, Диогу Жота, 44 - 2:0, Диогу Жота, 72 - 3:0

Положение команд: Португалия (10), Франция (10), Хорватия (3), Швеция (0).

Лига В группа 1

Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Румыния - Австрия 0:1

Положение команд: Австрия (9), Норвегия (9), Румыния (4), Северная Ирландия (1).

Лига В группа 2

Шотландия - Чехия 1:0

Словакия - Израиль 2:3

Положение команд: Шотландия (10), Чехия (6), Израиль (5), Словакия (1).

Лига В группа 3

Россия - Венгрия 0:0

Турция - Сербия 2:2

Положение команд: Россия (8), Венгрия (7), Турция (3), Сербия (2).

Лига В группа 4

Финляндия - Ирландия 1:0

Болгария - Уэльс 0:1

Положение команд: Уэльс (10), Финляндия (9), Ирландия (2), Болгария (1).

Лига С группа 2

Эстония - Армения 1:1

Северная Македония - Грузия 1:1

Положение команд: Северная Македония (6), Грузия (6), Армения (5), Эстония (2).

Лига С группа 3

Греция - Косово 0:0

Молдова - Словения 0:4

Положение команд: Словения (10), Греция (8), Косово (2), Молдова (1).

Лига С группа 4

Литва - Албания 0:0

Беларусь - Казахстан 2:0

Положение команд: Беларусь (7), Литва (5), Албания (5), Казахстан (4).

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Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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