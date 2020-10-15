Лига Наций: все результаты 14 октября
Представляем вашему вниманию результаты матчей 4-го тура Лиги Наций, которые состоялись 14 октября.
Лига А группа 1
Италия - Нидерланды 1:1
Голы: Пеллегрини, 16 - 1:0, ван де Бек, 25 - 1:1
Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Левандовски, 40 - 1:0, Линетти, 45 - 2:0, Левандовски, 52 - 3:0
Положение команд: Польша ((7), Италия (6), Нидерланды (5), Босния и Герцеговина (2).
Лига А группа 2
Англия - Дания 0:1
Гол: Эриксен (пен), 35 - 0:1
Исландия - Бельгия 1:2
Голы: Лукаку, 9 - 0:1, Сайварссон, 17 - 1:1, Лукаку (пен), 38 - 1:2
Положение команд: Бельгия (9), Дания (7), Англия (7), Исландия (0).
Лига А группа 3
Хорватия - Франция 1:2
Голы: Гризманн, 8 - 0:1, Влашич, 64 - 1:1, Мбаппе, 79 - 1:2
Португалия - Швеция 3:0
Голы: Бернарду Силва, 21 - 1:0, Диогу Жота, 44 - 2:0, Диогу Жота, 72 - 3:0
Положение команд: Португалия (10), Франция (10), Хорватия (3), Швеция (0).
Лига В группа 1
Норвегия - Северная Ирландия 1:0
Румыния - Австрия 0:1
Положение команд: Австрия (9), Норвегия (9), Румыния (4), Северная Ирландия (1).
Лига В группа 2
Шотландия - Чехия 1:0
Словакия - Израиль 2:3
Положение команд: Шотландия (10), Чехия (6), Израиль (5), Словакия (1).
Лига В группа 3
Россия - Венгрия 0:0
Турция - Сербия 2:2
Положение команд: Россия (8), Венгрия (7), Турция (3), Сербия (2).
Лига В группа 4
Финляндия - Ирландия 1:0
Болгария - Уэльс 0:1
Положение команд: Уэльс (10), Финляндия (9), Ирландия (2), Болгария (1).
Лига С группа 2
Эстония - Армения 1:1
Северная Македония - Грузия 1:1
Положение команд: Северная Македония (6), Грузия (6), Армения (5), Эстония (2).
Лига С группа 3
Греция - Косово 0:0
Молдова - Словения 0:4
Положение команд: Словения (10), Греция (8), Косово (2), Молдова (1).
Лига С группа 4
Литва - Албания 0:0
Беларусь - Казахстан 2:0
Положение команд: Беларусь (7), Литва (5), Албания (5), Казахстан (4).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4