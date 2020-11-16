Россия продлила серию без побед, Англия лишилась шансов на плей-офф: результаты Лиги наций 15 ноября
15 ноября состоялись очередные матчи 5-го тура Лиги наций, по итогам которых сборная России проиграла Турции, однако сохранила первое место в группе. Бельгия обыграла Англию, забив оба гола в первом тайме, Италия оказалась сильнее Польши, продлив серию без поражений до 21 матча.
Лига наций A
Группа 1
Голландия - Босния и Герцеговина - 3:1 (2:0)
Голы: Вайналдум, 6 - 1:0, Вайналдум, 14 - 2:0, Депай, 55 - 3:0, Превляк, 63 - 3:1.
Италия - Польша - 2:0 (1:0)
Голы: Жоржинью, 27 (с пенальти) - 1:0, Берарди, 84 - 2:0.
Группа 2
Бельгия - Англия - 2:0 (2:0)
Голы: Тилеманс, 10 (1:0). Мертенс, 24 (2:0).
Лига наций B
Группа 1
Австрия - Северная Ирландия - 2:1 (0:0)
Голы: Магеннис, 75 - 0:1. Шауб, 81 - 1:1. Грбич, 87 - 2:1.
Группа 2
Чехия - Израиль - 1:0 (1:0)
Гол: Дарида, 7.
Группа 3
Венгрия - Сербия - 1:1 (1:1)
Голы: Радоньич, 17 - 0:1, Кальмар, 39 - 1:1.
Турция - Россия - 3:2 (2:1)
Голы: Черышев, 11 - 0:1, Караман, 26 - 1:2, Ундер, 32 - 2:1, Тосун, 52 (пенальти) - 3:1, Кузяев, 57 - 3:2
Группа 4
Болгария - Финляндия - 1:2 (0:2)
Голы: Пукки, 7 - 0:1, Лод, 45+1 - 0:2, Илиев, 68 (с пенальти) - 1:2.
Уэльс - Ирландия - 1:0 (0:0)
Гол: Брукс, 67.
Лига наций C
Группа 2
Грузия - Армения - 1:2 (0:1)
Голы: Казарян, 33 - 0:1, Казаишвили, 65 (с пенальти) - 1:1, Адамян, 86 - 1:2.
Группа 3
Словения - Косово - 2:1 (0:0)
Голы: Муричи, 58 - 0:1, Куртич, 63 - 1:1, Иличич, 90+4 (с пенальти) - 2:1.
Молдавия - Греция - 0:2 (0:2)
Голы: Фортунис, 32 - 0:1, Бакасетас, 41 - 0:2.
Группа 4
Албания - Казахстан - 3:1 (2:1)
Голы: Чикалеши, 16 - 1:0, Исмайли, 23 - 2:0, Абикен, 25 - 2:1, Манай, 63 (с пенальти) - 3:1,
Белоруссия - Литва - 2:0 (2:0)
Голы: Яблонский, 5 - 1:0, Эбонг, 20 - 2:0.
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Вейналдум впервые с июля забил гол
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4