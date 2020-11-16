Россия продлила серию без побед, Англия лишилась шансов на плей-офф: результаты Лиги наций 15 ноября

15 ноября состоялись очередные матчи 5-го тура Лиги наций, по итогам которых сборная России проиграла Турции, однако сохранила первое место в группе. Бельгия обыграла Англию, забив оба гола в первом тайме, Италия оказалась сильнее Польши, продлив серию без поражений до 21 матча.

Лига наций A

Группа 1

Голландия - Босния и Герцеговина - 3:1 (2:0)

Голы: Вайналдум, 6 - 1:0, Вайналдум, 14 - 2:0, Депай, 55 - 3:0, Превляк, 63 - 3:1.

Италия - Польша - 2:0 (1:0)

Голы: Жоржинью, 27 (с пенальти) - 1:0, Берарди, 84 - 2:0.

Группа 2

Бельгия - Англия - 2:0 (2:0)

Голы: Тилеманс, 10 (1:0). Мертенс, 24 (2:0).

Лига наций B

Группа 1

Австрия - Северная Ирландия - 2:1 (0:0)

Голы: Магеннис, 75 - 0:1. Шауб, 81 - 1:1. Грбич, 87 - 2:1.

Группа 2

Чехия - Израиль - 1:0 (1:0)

Гол: Дарида, 7.

Группа 3

Венгрия - Сербия - 1:1 (1:1)

Голы: Радоньич, 17 - 0:1, Кальмар, 39 - 1:1.

Турция - Россия - 3:2 (2:1)

Голы: Черышев, 11 - 0:1, Караман, 26 - 1:2, Ундер, 32 - 2:1, Тосун, 52 (пенальти) - 3:1, Кузяев, 57 - 3:2

Группа 4

Болгария - Финляндия - 1:2 (0:2)

Голы: Пукки, 7 - 0:1, Лод, 45+1 - 0:2, Илиев, 68 (с пенальти) - 1:2.

Уэльс - Ирландия - 1:0 (0:0)

Гол: Брукс, 67.

Лига наций C

Группа 2

Грузия - Армения - 1:2 (0:1)

Голы: Казарян, 33 - 0:1, Казаишвили, 65 (с пенальти) - 1:1, Адамян, 86 - 1:2.

Группа 3

Словения - Косово - 2:1 (0:0)

Голы: Муричи, 58 - 0:1, Куртич, 63 - 1:1, Иличич, 90+4 (с пенальти) - 2:1.

Молдавия - Греция - 0:2 (0:2)

Голы: Фортунис, 32 - 0:1, Бакасетас, 41 - 0:2.

Группа 4

Албания - Казахстан - 3:1 (2:1)

Голы: Чикалеши, 16 - 1:0, Исмайли, 23 - 2:0, Абикен, 25 - 2:1, Манай, 63 (с пенальти) - 3:1,

Белоруссия - Литва - 2:0 (2:0)

Голы: Яблонский, 5 - 1:0, Эбонг, 20 - 2:0.

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