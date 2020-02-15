"Лигочемпионовские" разборки в Италии, Сульшер против Лэмпарда и вызов для "Барсы":рассказываем, что посмотреть на выходных

"Барселона" – "Хетафе"

15 февраля, 18:00. Барселона, "Камп Ноу"

Центральным матчем 24-го тура Ла Лиги станет поединок на "Камп Ноу", в котором "Барселона" примет "Хетафе". Каталонцы отчаянно борются с "Реалом" за чемпионский титул, а "Хетафе" после победы над "Валенсией" в предыдущем туре закрепился на третьей позиции. Это выглядит фантастикой, но подопечные Хосе Бордаласа второй сезон подряд претендуют на попадание в Лигу Чемпионов! В последних 5-ти турах "Хетафе" набрал больше очков, чем "Барселона" – 12 против 10-ти. При этом после разгромного поражения от "Реала" команда из пригорода Мадрида не пропускает в свои ворота уже 4 поединка подряд, добыв 4 победы с общим счетом 9:0. Впрочем, против лучшей атаки чемпионата "Хетафе" придется несладко, даже с учетом кадровых проблем "Барсы". Кике Сетьен не может рассчитывать на травмированных Луиса Суареса и Усмана Дембеле, что значительно уменьшает атакующую мощь "сине-гранатовых". У гостей проблем с составом нет, поэтому команда Хоса Бордаласа настраивается на настоящий бой против действующего чемпиона Испании. Этот матч вряд ли будет легкой прогулкой для "Барселоны", ведь приход Кике Сетьена пока не стал панацеей для "блаугранас". В 4-х поединках Ла Лиги каталонцы трижды выиграли с разницей в один мяч и уступили "Валенсии", после чего и потеряли лидерство в чемпионате. Кроме того, не забываем о вылете из Кубка Испании от "Атлетика"!

"Аталанта" – "Рома"

15 февраля, 22:45. Бергамо, "Стадио Атлети Адзурри д'Италия"

"Битва за Лигу чемпионов" – именно так можно охарактеризовать дуэль "Аталанты" и "Ромы", которая пройдет в Бергамо. Еще в начале года команда Пауло Фонсеки была фаворитом гонки за место в ТОП-4, но последняя серия неудачных результатов позволила бергамаскам опередить конкурентов из Вечного города. "Рома" не может выиграть с 19 января, и сейчас в противостоянии с подопечными Гасперини "волки" также не считаются фаворитом встречи. "Аталанта" не сильно впечатляет стабильностью, выиграв только 2 поединка чемпионата из 5-ти, но подопечные Джан Пьеро Гасперини все еще уверенно удерживают статус самой результативной команды Серии "А". 61 забитый гол в 23-х матчах – у ближайшего преследователя ("Лацио") на 8 точных ударов меньше. Победа над командой Фонсеки укрепит позиции "Аталанты" в ТОП-4, а вот для "Ромы" поражение будет означать новые слухи об отставке тренера. Не секрет, что именно попадание в самый престижный клубный турнир Европы является приоритетной задачей для столичной команды, а неудача в Бергамо значительно усложнит преодоление этой миссии.

"Лацио" – "Интер"

16 февраля, 22:45. Рим, "Стадио Олимпико"

На "Стадио Олимпико" встретятся лидер и третья команда Серии "А". "Интер" и "Лацио" разделяет лишь одно очко, а в случае победы над миланцами команда Симоне Индзаги может даже возглавить турнирную таблицу. Римляне прервали свою рекордную победную серию, но все равно остаются главным открытием текущего сезона в Италии. Команда Симоне Индзаги в условиях ограниченных ресурсов навязала серьезную конкуренцию "Интеру" и "Ювентусу", при этом умудрилась уже взять один трофей – Суперкубок страны. "Интер" после трех ничьих подряд обыграл "Парму" и в блестящем стиле разобрался с "Миланом". Обе команды находятся в хорошей форме, поэтому практически нет сомнений, что на поле "Стадио Олимпико" будет жарко. Бывает, что центральные поединки откровенно разочаровывают, но этот матч обещает оправдать все ожидания.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

17 февраля, 23:00. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Поединок на "Стэмфорд Бридж" станет центральным в 26-м туре Премьер-лиги, ведь встретятся одни из основных кандидатов на место в ЛЧ. И манкунианцы, и "пенсионеры" подходят к игре не в оптимальной форме, добыв в последних 5-ти турах лишь по одной победе. "Челси" пока удерживает заветную 4-ю позицию, но конкуренты не спят – прежде всего, это касается "Тоттенхэма", который в случае поражения подопечных Лэмпарда может подняться в зону ЛЧ. А вот "Манчестер Юнайтед" даже несмотря на кадровые проблемы, крайне необходимо одерживать победу, поскольку в противном случае рассчитывать на место в ТОП-4 будет сложно. В матче первого круга МЮ разбил лондонцев со счетом 4:0, но с тех пор многое изменилось. И "Челси", и "Манчестер" Юнайтед находятся в определенном кризисе, но такой матч – это всегда вывеска, независимо от формы обоих коллективов. Пропускать такую ​​классику – грех. Эх, а вы тоже помните те времена, когда Сульшер и Лэмпард тоже противостояли друг другу, но на футбольном поле!

Игорь Малиенко | soccernews.ru