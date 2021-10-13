Лигу 1 сократят до 18 команд

Фото: твиттер Лиги 1/Автор неизвестен

Во французской Лиге 1 согласована реформа, по которой в чемпионате станет меньше команд, сообщает издание RMC Sport.

Сейчас во французском чемпионате играют 20 клубов, однако уже с сезона-2023/24 их станет 18.

Исходя из этого, в следующем сезоне Лигу 1 покинут четыре команды, а из Лиги 1 поднимутся два клуба.

Отмечается, что только "Метц" проголосовал против сокращения количества команд в высшем дивизионе.

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