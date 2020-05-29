Лигу Чемпионов могут доиграть в формате "Финала четырёх" в Германии

В УЕФА пока не принято окончательное решение по формату оставшейся части плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

Ожидается, что перенесённые матчи 1/8 финала турнира пройдут 7-8 августа, а четвертьфиналы - 13-14 августа на нейтральных полях в формате одной игры.

Если же к данному этапу возникнут какие-либо проблемы, то победителя ЛЧ могут определить в так называемом "Финале четырёх".

При таком сценарии решающие встречи, скорее всего, пройдут в Германии, поскольку в УЕФА очень довольны рестартом Бундеслиги.

Ранее финал Лиги Чемпионов планировалось провести в Стамбуле, но в Турции из-за пандемии коронавируса сейчас очень напрядённая обстановка, поэтому принимающая сторона не сможет гарантировать безопасность спортсменам.

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