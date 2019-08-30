Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд

Европейские топ-клубы активно обсуждают реформу Лиги Чемпионов, сообщает The Sun.

По сведениям издания, сейчас рассматривается вариант с расширением числа участников группового этапа турнира с 32 до 96. Они будут распределены на 16 групп по 6 команд.

Согласно задумке, две первые команды из каждой группы будут проходить в плей-офф ЛЧ, ещё две - в плей-офф Лиги Европы, оставшиеся - в третий еврокубок, который ещё предстоит создать.

Ожидается, что новый формат проведения соревнования позволит упразднить квалификационные раунды.

Данная инициатива в сентябре будет обсуждаться на уровне исполкома УЕФА. Проект может быть реализован в 2024 году.

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