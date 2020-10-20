Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир

ФИФА ведет переговоры с европейскими топ-клубами о создании нового турнира, который заменит Лигу Чемпионов, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, черновое название турнира - "Европейская Премьер-лига". Он может быть запущен в 2022 году. Бюджет турнира составляет шесть миллиардов долларов, поэтому сейчас ведутся переговоры с возможными инвесторами.

Планируется, что в турнире будут играть 18 команд, которые проведут полноценный чемпионат в два круга, а лучшие команды выйдут в плей-офф.

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