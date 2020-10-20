Лигу Чемпионов в 2022 году может заменить новый турнир
ФИФА ведет переговоры с европейскими топ-клубами о создании нового турнира, который заменит Лигу Чемпионов, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, черновое название турнира - "Европейская Премьер-лига". Он может быть запущен в 2022 году. Бюджет турнира составляет шесть миллиардов долларов, поэтому сейчас ведутся переговоры с возможными инвесторами.
Планируется, что в турнире будут играть 18 команд, которые проведут полноценный чемпионат в два круга, а лучшие команды выйдут в плей-офф.
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Турнирные таблицы
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|М
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|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
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|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
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|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4