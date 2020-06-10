Лигу Европы могут доиграть в одном из немецких городов
Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии.
Как сообщает ESPN, УЕФА готова провести все оставшиеся игры на "Коммерцбанк-Арене", стадионе франкфуртского "Айнтрахта".
Напомним, что турнир был приостановлен на стадии 1/8 финала. Финальный матч должен был состояться в Гданьске.
Отметим, что в первом матче 1/8 финала "Айнтрахт" проиграл "Базелю" со счетом 3:0.
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