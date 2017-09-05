Лихтенштейн – Испания - 0:8, Италия – Израиль - 1:0 (обзоры)

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Лихтенштейн – Испания - 0:8, Италия – Израиль - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 с участием сборных Испании и Италии.

Видео: Лихтенштейн – Испания - 0:8.

Видео: Италия – Израиль - 1:0.

Не пропустите: Испания уничтожила Лихтенштейн, Италия минимально победила Израиль. | http://soccernews.ru

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