Лихтштайнер анонсировал свой уход из "Ювентуса"

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Лихтштайнер анонсировал свой уход из "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер летом покинет клуб.

"Это мои последние дни в "Ювентусе". Мне нужны новые вызовы и мотивация. Мое будущее не связано с Италией. Где именно продолжу, пока не скажу, контракт еще не подписан.

Я стал крепче в психологическом плане. Когда приезжал сюда, не знал, что значит играть в "Ювентусе". Затем почувствовал давление и страстное желание побеждать" - приводит слова Лихтштайнера Goal.com.

Отметим, что соглашение игрока с клубом истекает этим летом.

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