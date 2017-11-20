Лихтштайнер близок к уходу из "Ювентуса"

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Лихтштайнер близок к уходу из "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер в январе может покинуть туринский клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы расстаться с 33-летним швейцарцем во время зимнего трансферного окна, так как он уже не показывает должного уровня игры.

В этом сезоне Лихтштайнер сыграл за "Ювентус" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

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