Лихтштайнер близок к уходу из "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер в январе может покинуть туринский клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" готовы расстаться с 33-летним швейцарцем во время зимнего трансферного окна, так как он уже не показывает должного уровня игры.

В этом сезоне Лихтштайнер сыграл за "Ювентус" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Ювентус" может подписать сына Тюрама. | http://soccernews.ru