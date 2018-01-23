Лихтштайнер: "Буффон - лучший вратарь в истории футбола"

Теги джанлуиджи буффонювентусштефан лихтштайнер

Лихтштайнер: "Буффон - лучший вратарь в истории футбола"Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер расхвалил голкипера своей команды Джанлуиджи Буффона.

Также футболист рассказал о своем будущем в Турине.

"Может быть, Буффон будет играть в следующем сезоне. Мы надеемся на это, потому что он лучший вратарь в истории футбола.

Останусь ли я в следующем сезоне в "Ювентусе"? Я не знаю. Я сосредоточен на том, чтобы отработать свой контракт, который истекает в июне. А после мы посмотрим", - сказал он.

Читайте: Аллегри: "Наполи" сейчас быстрый как заяц" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов