Лихтштайнер: "Буффон - лучший вратарь в истории футбола"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер расхвалил голкипера своей команды Джанлуиджи Буффона.

Также футболист рассказал о своем будущем в Турине.

"Может быть, Буффон будет играть в следующем сезоне. Мы надеемся на это, потому что он лучший вратарь в истории футбола.

Останусь ли я в следующем сезоне в "Ювентусе"? Я не знаю. Я сосредоточен на том, чтобы отработать свой контракт, который истекает в июне. А после мы посмотрим", - сказал он.

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